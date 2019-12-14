14 человек спасли на пожаре во Владимире

Крупный пожар произошел минувшим вечером во Владимире. Загорелась квартира на первом этаже, расположенная в многоэтажном доме на улице Балакирева. 14 человек, среди которых трое детей, спасали из огня при помощи трёхколенной лестницы, использовали и спасательные маски, подключенные к аппаратам пожарных. На пожаре пострадал мужчина 1972 года рождения. Он отравился продуктами горения и получил ожоги. Как рассказали очевидцы в популярном паблике «Подслушано во Владимире», пожарные боролись за жизнь пострадавшего и оказывали ему первую помощь до приезда медиков. Известно, что мужчина не является хозяином квартиры, в которой произошел пожар.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

— Сообщение о возгорании поступило в 20.45. Пожар площадью 10 квадратных метров был полностью ликвидирован в 21.19. На месте пожара работали 19 человек и 6 единиц техники. Причина случившегося устанавливается, — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал о крупном пожаре, случившимся в Коврове на улице Каменной. Загорелся одноэтажный дом, разделённый на две семьи. Огнем было охвачено 150 кв. метров.

Ольга Ефремова

Фото и видео ГУ МЧС России по Владимирской области