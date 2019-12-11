11 идей, куда рвануть с детьми за новогодним настроением

В наступающем году новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. Некоторые умудряются продлить отдых до 10-14 дней, захватывая дни с 28 по 31 декабря 2019 или с 9 по 12 января 2020 года. При таких раскладах уже смело можно планировать целое путешествие. Итак, какие же направления самые интересные для поездок с детьми? Ведь Новый год — это праздник детства! «Призыв» собрал идеи, узнал цены, а вам решать, к кому и куда отправиться.

Вместе дешевле!

Сразу оговоримся, что минусов у новогодних поездок два. Во-первых, цены «подрастают» на все. Во-вторых, везде будут толпы. Новогоднее путешествие организованной группой обойдется дешевле, чем одиночные поездки. Тем более экскурсии и развлечения в новогодние дни проводят часто только для групп туристов (а их большинство). Самостоятельным путешественникам приходится отстаивать очереди, им сложно найти экскурсовода, попасть на развлекательно- интерактивную программу. Учитывайте этот фактор при планировании отдыха.

Идея №1. Прогулки по новогодней Москве

В прошлые новогодние праздники Москву посетило около 5 миллионов туристов. Владимирцы тоже не сидели дома — в праздники билеты на электрички в Москву были распроданы все. Если вы планируете поездку – приобретайте билеты заранее, чем ближе праздники, тем меньше остается доступных вариантов.

На 16 декабря, например, билет на «Сапсан» на сайте ОАО «РЖД» стоит от 1 438 руб., на «Стриж» — от 1 597 руб., на «Ласточки» 536, 858 и 1 072 руб. (это все в одну сторону). А на 6 и 9 января билет на «Сапсан» стоит от 1 418 руб., на «Стриж» — от 912 руб., на «Ласточки» 612 и 490 руб.

Если вы вдруг решите остаться на пару дней в Москве, то самый бюджетный вариант в центре – хостел (от 600 до 1 500 руб. за одного человека), номер в гостинице – от 3 000 руб.

Новогодняя Москва-2020 обещает много развлечений: ледовые шоу, мюзиклы, спектакли, концерты. Путеводитель по новогодней столице можно посмотреть здесь.

Рождественский праздник в ГУМе (30 ноября – 28 февраля, с 10.00 до 23.00, вход бесплатный) – это огромное количество гирлянд и украшений, выставка елочных игрушек, ярмарка, домики с едой, сладостями, подарками. На протяжении всех зимних праздников здесь будут выступать артисты и музыканты, будут проводиться викторины с призами, гостей будут встречать Дед Мороз, Снегурочка и сказочные персонажи.

На Поклонной горе (с 25 декабря по 10 января) заработает ярмарка, аттракционы, обещаны снежные крепости, русские зимние игрища и угощения. В парке Победы откроется Москва в миниатюре — все самые значимые памятники архитектуры в виде ледяных скульптур в три человеческих роста. Ориентировочная стоимость входных билетов на выставочную площадку ледяных фигур: дети до 5 лет бесплатно, с 5 до 14 лет – 300 руб., с 14 лет – 400 руб.

Идея №2. Балет «Щелкунчик» в Кремлевском дворце

Стоимость билета (в турагентствах предлагаются даты на 16 декабря, 9-11 января) на балет «Щелкунчик» (6+) вместе с организованным проездом на автобусе – 1900 руб. Если покупать билет на балет самостоятельно, то в декабре стоимость – от 500 до 1 200 руб., в январе – от 600 до 2 500 руб. Соответственно, амфитеатр дешевле, партер у сцены дороже.

Идея №3. «Кремлевская елка»

Одно из самых ярких новогодних представлений для детей (с 25 декабря по 8 января). Пригласительными на «Кремлевскую елку» (6+) награждают детей со всей страны за успехи и достижения. Билеты есть в свободной продаже. Если покупать самостоятельно прямо сейчас, то возьмете только на балкон (от 800 руб.). В амфитеатр билетов уже нет. Партер же обойдется в 3 000, 3 600, 4 500, 5 300, 5 900 руб. Цена зависит от времени проведения представления и места в зале. Представление длится 3 часа.

В турагентстве владимирцам предлагают даты 5,6,7 января. Стоимость детского билета на балкон (до 14 лет включительно), организованный проезд на автобусе и подарок – 3 310 руб. Для взрослых-сопровождающих билет и проезд – 3 050 руб.

Идея 4. Новогоднее шоу в Москвариуме

Елка в Москвариуме (Метро «ВДНХ»)будет радовать всех поклонников морских млекопитающих с 14 декабря по 19 января включительно. Шоу «Мюзикл с косатками» (6+) длится полтора часа. Зрителей ждут музыкально-цирковые номера с участием воздушных гимнастов и акробатов, сменяющиеся выступлениями морских обитателей. Билеты на шоу стоят от 1 000 до 5 500 руб., зависит от дня, времени представления и сектора.

В аквариум билет в новогодние праздники для детей от 3 до 12 лет обойдется в 800 руб., для взрослых – 1 100 руб. Семейный билет 2 взрослых + 1 ребенок – 2 800 руб. 2 взрослых и 2 ребенка – 3 600 руб. В турагентстве предлагают поездку за 2 200 руб. (для взрослого) и 2 000 руб. (детям до 12 лет). Сюда входит проезд на автобусе и билет в Москвариум (но не на шоу, а только посещение аквариума).

Идея 5. Цирковое представление «Кабы я была царицей»

Большой Московский цирк на проспекте Вернадского оживит любимую всеми сказку великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина «Сказка о царе Салтане» (6+). Знакомые с детства персонажи расскажут историю о добре и зле, предательстве и верности, счастье и любви. Посмотреть представление можно с 18 декабря по 26 января, шоу длится 2 час 30 минут. Стоимость билетов от 600 до 5 000 руб. Через агентство можно купить тур за 1900 рублей, сюда входит стоимость билета и проезд на автобусе.

Идея 6. Шоу братьев Запашных «Раз, два, …, четыре, пять»

Запашные с 20 декабря по 8 января представят историю противостояния фантастической команды, состоящей из экстраординарных людей, силам настоящего зла. Называется шоу «Раз, два, …, четыре, пять» (6+). Стоимость билетов – от 1000 до 5 000 руб. Через агентство на цирковое представление можно уехать за 1 900 руб. (билет + дорога на автобусе). Место проведения: СК «Лужники», Малая спортивная арена.

Идея 7. Рязань – новогодняя столица!

В прошлом году новогодней столицей в России была Тула. В 2020 эстафету переняла Рязань. И она ждет всех на Косопузый новый год. Символ Рязани – грибы с глазами, но в новогодние праздники гостей будут встречать Забава Путятишна, Евпатий Коловрат, Авдотья Рязаночка и Рязанский Косопуз (прозвище появилось из-за привычки местных крестьян и плотников засовывать за кушак топор, одежда выглядела от этого кособоко).

Туристам обещаны развлечения, рязанские закуски и напитки. Если вы приедете в Рязань на несколько дней, не поленитесь получить карту гостя новогодней столицы. В кафе, ресторанах и магазинах по ней получите скидки. Программу мероприятий в Рязани можно посмотреть здесь.

Если покупать тур через агентство, то однодневная поездка на 1 человека обойдется в 1 450 руб. Сюда входит обзорная экскурсия по городу, посещение Рязанского Кремля, фестиваль «Огня и Света» (6+) и проезд на туристическом автобусе.

Самостоятельно до Рязани можно добраться на поезде, но он один и ходит ночью, поэтому самый оптимальный вариант – своя машина или автобус (билет от 707 руб.). Время в дороге на автобусе – 4-5 часов. Хостел – от 330 руб. на человека, номер в гостинице – от 1 207 руб. на человека.

Идея 8. «В гости к Хаски» в Петушки

Стоимость организованной поездки «В гости к Хаски» (6+) на автобусе – 2 350 руб. (взрослые), 2 300 (дети). Гостей ждет экскурсия, знакомство с собаками, рассказы о них, чаепитие, фотосессия, желающие могут попробовать себя в «док-трекинге» (поход с собакой на 5 км.), поездке на нартах. Детей дополнительно катают по дистанции 800 метров. Предпочтение отдается организованным группам туристов, но и самостоятельно можно приехать и посмотреть собак.

Информацию о Доме северной собаки можно посмотреть здесь. Автобус Владимир — Петушки — от 203 руб., электричкой — от 215 руб.

Идея 9. Великий Устюг и вотчина Деда Мороза

В самом Великом Устюге проводится много красочных мероприятий, и здесь никогда не бывает скучно. От города до Вотчины деда Мороза (0+) чуть больше 11 км., на такси – от 250 руб. В вотчине есть зимний сад, лавка подарков, поляна Шуршика с гаданием, ледник и поляна Деда Мороза с костром и представлениями, тропа сказок, можно прокатиться на печке Емели, на санях, на поезде.

У туристов с детьми популярны 3-5-дневные туры. Если ехать на автобусе (выезд из Владимира), то стоимость 3-дневного тура — от 13 500 руб. (проезд, ночевки в гостиницах, развлекательная и экскурсионная программа, двухразовое питание).

Можно отправиться на поезде из Нижнего Новгорода – от 15 000 рублей для взрослых, от 8 000 рублей для детей до 5 лет без места в поезде. В тур входит развлекательные программы, посещение Вотчины деда Мороза, экскурсии по Великому Устюгу. Ледники, кузницы, зоопарк, мастерские, аттракционы оплачиваются дополнительно (50 -100 руб.)

Если самостоятельно покупать билеты на поезд, то обычным поездом до родины Деда Мороза не добраться. Нужно брать билет на поезд «Нижний Новгород – Котлас Южный» (плацкарт стоит от 1 989 руб., купе – от 2 940 руб.) и потом 70 км. ехать до Великого Устюга на такси ( от 1 500 руб.) или автобусе (от 250 руб.). Или приобрести билет на поезда: «Москва – Котлас Южный» (плацкарт – от 2 300 рублей, купе – от 4 180 рублей); «Москва – Воркута» и «Полярная звезда» ( плацкарт — от 3 368 рублей, купе – от 4 173 рублей).

На машине от Владимира — 800 км. Это примерно 10 часов. Поиск гостиницы – самое сложное. Поисковики выдают, что на январь практически нет мест: хостел – от 2 000 руб., гостиница – от 4 500 руб.

Входные же билеты в Вотчину деда Мороза стоят от 1 300 рублей для взрослых, от 1 050 рублей для школьников, от 900 рублей для детей от 3 до 6 лет. Более подробно можно узнать здесь.

Идея 9. К Снегурочке в Кострому

Навестить Снегурочку в Костроме можно за 1 800 рублей взрослым и за 1 700 рублей детям, если купить тур. Сюда входит проезд на автобусе, интерактивная программа, мастер-класс, обзорная экскурсия по городу. Обед за дополнительную плату. Как самостоятельно добраться до Снегурочки (а их в Костроме теперь 2), «Призыв» писал здесь.

Идея 10. К Деду Морозу в Беловежскую Пущу

Если российского Деда Мороза недостаточно, можно съездить к белорусскому, в Беловежскую Пущу, где находится резиденция сказочного волшебника, а также терем Снегурочки, поляна 12 месяцев, аллея Знаков Восточного календаря, мастерская матушки Зимы.

Обязательно нужно загадать желание у огромной ели. Кстати, журнал National Geographic включил Беловежскую Пущу в топ-25 мест, которые обязательно нужно посетить в 2020 году. Подробно об экскурсиях и ценах можно посмотреть здесь и о достопримечательностях Бреста «Призыв» тоже писал не так давно.

Билет к Деду Морозу для взрослых стоит 12 белорусских рублей (362 российских) и для детей до 14 лет — 10 белорусских рублей (301 российский).

В туристических агентствах предлагают 5-дневный тур на автобусе в январские праздники от 12 000 до 15 000 руб. Или 3-дневный тур с выездом из Москвы на поезде для взрослых – от 24 370 руб. (купе), 19 600 (плацкарт), школьники – 23 580 руб. (купе), 17 830 руб. (плацкарт), дети до 6 лет – 18 690 руб. (купе), 15 110 руб. (плацкарт). В эту стоимость входит питание, обзорные экскурсии, посещение резиденции Деда Мороза, музея природы.

Сайт ОАО «РЖД» предлагает билеты Москва-Брест – от 3 400 руб. в плацкарт и от 6 700 в купе на январские праздники. Хостел в Бресте – от 300 руб., гостиница – от 1700 руб. за 1 человека.

Идея 11. К Санта-Клаусу в Финляндию

Самое дорогое путешествие – это тур в Лапландию. В Рованиеми – столице финской Лапландии живет Санта (он же Йолопуки) и его олени. Туристические агентства предлагают туры с отправлением из Санкт-Петербурга на автобусе (от 23 000 руб. на 5 дней за 1 человека) и на самолете (чартер) из Москвы (от 58 000 руб. до 136 000 руб. за 5 дней за 1 человека) Не забудьте, что для поездки в Финляндию нужен шенген (70 евро/ 4 930 руб. на человека).

Агрегаторы поиска авиабилетов выдают цены: в декабре – от 29 000 рублей с пересадкой в Хельсинки, а в январские праздники – от 60 000 руб. И это только в одну сторону! Можно доехать до Хельсинки поездом из Москвы – от 5 500 руб., а затем из Хельсинки в Рованиеми за 50 евро/3 520 рублей на поезде. Хостел в Ровениеми – от 2 700 рублей, гостиница – от 8 000 рублей на человека.

Какую бы поездку вы ни выбрали, желаем вам много ярких эмоций и незабываемых впечатлений! Всем интересных новогодних каникул!

Елена Середина

Заглавное фото: mos.ru