Жительнице Меленок отрезало палец на пилораме

— Пилорама находится у нас в городе. Нас набирали туда без всяких договоров, — говорит потерпевшая. — Сказали, что цех будет открываться. Мы люди бестолковые, вот и пошли. 28 марта я работала за торцовочным станком, потом кромкообрезной станок был, здесь края доски обрезаются, серединка остается. Повредила я руку на линии сращивания. Я подтолкнула деревянную заготовку, и мне оторвало палец на левой руке. Мне перевязали руку ремнем, было сильное кровотечение. Я хотела вызвать «скорую», а мне начальники сказали – не надо, мы сами тебя отвезем. В местной больнице мне дали подписать какие-то бумаги, и всё, меня там оставили одну.
За полгода Людмила перенесла три операции.
— А я прекрасно видела, что они работали, потому что, когда меня начальство приглашало наверх к себе, я видела работу камер у них на мониторе, — утверждает Людмила. – Дело ведет Следственный комитет. Меня там два раза на камеру опрашивали и исчезли куда-то. Так с этим я и живу.
— Следственный комитет продолжает проведение доследственной проверки по этому делу. Сейчас назначена повторная судебная экспертиза по определению тяжести причинённого вреда здоровья, — пояснила «Призыву» официальный представитель СУ СКР по Владимирской области Ирина Минина.
Пострадавшая хотела пройти обследование в фонде социального страхования. Но тут её не принимают без акта о производственной травме. За помощью она обращалась и в прокуратуру, и в трудовую инспекцию. Везде отвечают примерно одно и то же, говорит Людмила: неофициальным работникам помочь крайне сложно.
Без официального трудоустройства помочь пострадавшей сложно.
— Их там всего двое было в цехе в момент травмы, Людмила и её напарница. Я находился в другом помещении, – говорит Валерий Горилов, мастер участка, где работала пострадавшая. – Странно, что повреждена левая, нерабочая рука. Нелогично. Почему «скорую» не вызвали? Так ждать долго, а мы переживали и старались её доставить как можно быстрей. Да, она официально не работала. А сейчас эта контора развалилась.
Но тем не менее в трудовой инспекции на обращение Людмилы Халдеевой отреагировали. В адрес её руководителя были направлены официальные письма с просьбой предоставить документацию, в том числе о нанятых сотрудниках. Но предприниматель этого не сделал и на звонки не отвечал. Тем самым, говорят в инспекции, он уклонился от проверки. Сейчас в отношении ИП возбуждено дело об административном правонарушении.
Теперь факт трудовых отношений между работником и работодателем может быть установлен только по решению суда, говорят сотрудники трудовой инспекции. Здесь готовы оказать Людмиле содействие в составлении искового заявления. Сейчас пострадавшая собирается искать свидетелей её производственной травмы и уже вместе с ними обращаться в суд.
Ранее «Призыв» сообщал, что рабочего затянуло в навозоуборочный транспортер. Мужчина скончался на месте. Его семье была оказана материальная помощь.
Татьяна Данилова
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