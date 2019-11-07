Жительнице Меленок отрезало палец на пилораме

45-летняя жительница Меленок пытается добиться компенсации за производственную травму. Людмила Халдеева получила серьезные увечья на пилораме. В марте этого года ей оторвало палец. Начальство не стало вызывать женщине «скорую», её отвезли в местную больницу на личном транспорте. Ситуацию серьезно осложняет то, что Людмила трудилась неофициально. — Пилорама находится у нас в городе. Нас набирали туда без всяких договоров, — говорит потерпевшая. — Сказали, что цех будет открываться. Мы люди бестолковые, вот и пошли. 28 марта я работала за торцовочным станком, потом кромкообрезной станок был, здесь края доски обрезаются, серединка остается. Повредила я руку на линии сращивания. Я подтолкнула деревянную заготовку, и мне оторвало палец на левой руке. Мне перевязали руку ремнем, было сильное кровотечение. Я хотела вызвать «скорую», а мне начальники сказали – не надо, мы сами тебя отвезем. В местной больнице мне дали подписать какие-то бумаги, и всё, меня там оставили одну.

За полгода Людмила перенесла три операции.

У работодателя она смогла выпросить на медпомощь лишь 20 тысяч рублей. Во столько на предприятии оценили её ампутированный палец. Врачи дали травме квалификацию средней тяжести. Сейчас Людмила пытается доказать, что травма произошла на производстве. По словам женщины, в её цехе были установлены камеры видеонаблюдения. Но когда дошло дело до расследования, техника сразу стала «нерабочей». — А я прекрасно видела, что они работали, потому что, когда меня начальство приглашало наверх к себе, я видела работу камер у них на мониторе, — утверждает Людмила. – Дело ведет Следственный комитет. Меня там два раза на камеру опрашивали и исчезли куда-то. Так с этим я и живу.

— Следственный комитет продолжает проведение доследственной проверки по этому делу. Сейчас назначена повторная судебная экспертиза по определению тяжести причинённого вреда здоровья, — пояснила «Призыву» официальный представитель СУ СКР по Владимирской области Ирина Минина. Пострадавшая хотела пройти обследование в фонде социального страхования. Но тут её не принимают без акта о производственной травме. За помощью она обращалась и в прокуратуру, и в трудовую инспекцию. Везде отвечают примерно одно и то же, говорит Людмила: неофициальным работникам помочь крайне сложно.

— Согласно ст. 227 Трудового кодекса РФ, расследованию и учету подлежат несчастные случаи, происшедшие с работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя (в том числе с лицами, подлежащими обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), при исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению работодателя (его представителя), а также при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах, — объясняет Людмила Вершацкая, заместитель руководителя Государственной инспекции труда во Владимирской области. — Согласно вышеизложенному, по причине отсутствия трудовых отношений (оформленного письменного трудового договора) расследовать в установленном порядке факт получения травмы Халдеевой Л.А., а также составить и выдать ей акт о расследовании несчастного случая на производстве не представляется возможным.

Без официального трудоустройства помочь пострадавшей сложно.

Мы дозвонились на пилораму, сейчас здесь работает уже другая организация. «Призыву» удалось найти начальника участка, на котором пострадала Людмила Халдеева. По словам мужчины, после ЧП на пилораму приходили следователи, всех опрашивали. — Их там всего двое было в цехе в момент травмы, Людмила и её напарница. Я находился в другом помещении, – говорит Валерий Горилов, мастер участка, где работала пострадавшая. – Странно, что повреждена левая, нерабочая рука. Нелогично. Почему «скорую» не вызвали? Так ждать долго, а мы переживали и старались её доставить как можно быстрей. Да, она официально не работала. А сейчас эта контора развалилась. Но тем не менее в трудовой инспекции на обращение Людмилы Халдеевой отреагировали. В адрес её руководителя были направлены официальные письма с просьбой предоставить документацию, в том числе о нанятых сотрудниках. Но предприниматель этого не сделал и на звонки не отвечал. Тем самым, говорят в инспекции, он уклонился от проверки. Сейчас в отношении ИП возбуждено дело об административном правонарушении. Теперь факт трудовых отношений между работником и работодателем может быть установлен только по решению суда, говорят сотрудники трудовой инспекции. Здесь готовы оказать Людмиле содействие в составлении искового заявления. Сейчас пострадавшая собирается искать свидетелей её производственной травмы и уже вместе с ними обращаться в суд. Ранее «Призыв» сообщал, что рабочего затянуло в навозоуборочный транспортер. Мужчина скончался на месте. Его семье была оказана материальная помощь. Татьяна Данилова

Фото Людмилы Халдеевой