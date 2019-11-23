Жители Веризино отказались от протеста на «Пекинке»

Жители микрорайона Веризино не стали перекрывать федеральную трассу. Стихийный митинг, к которому инициативные веризинцы призывали своих соседей, не состоялся. Его предупредили федеральные дорожники, которые накануне пообещали сохранить поворот на микрорайон до лучших времен. Тем не менее, в назначенное время народ на улицах все же был. Но никто не подходил к проезжей части. Потому что ее «защищали» два патруля ДПС и автобус с полицейскими и дружинниками. Веризинцы стояли на остановке, около магазинов и наземного перехода. Но в толпу не собирались и лишних действий не совершали.

Правоохранительные органы основательно подготовились к обещанному митингу веризинцев.

Автобус с полицейскими стоял поодаль, у супермаркета. Ходили только двое в форме, остальные слонялись в «штатном». Инспектора ДПС предусмотрительно регулировали движение на «Пекинке». Все автомобили, что стояли налево, отправляли без очереди на светофоре, чтобы не создавать заторы на федеральной трассе.



Никто из жителей Веризино не стал организовывать публичных выступлений и совершать необдуманных действий. Так и разошлись ни с чем.



Как «Призыв» сообщал ранее, Упрдор утвердил схему движения транспорта по «Пекинке» после ремонта. Левые повороты на Веризино и «Тандем» сохраняют, но на Гастелло и на Безыменского убирают.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»