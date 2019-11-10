Жители улицы Лакина ищут ответственных за грязь

Жители улицы Лакина во Владимире, обитающие в пятиэтажках, примыкающих к «Пекинке», продолжают бороться с водой. Потоки, бегущие к домам от «Пекинки», размыли дорожку к трассе и не позволяют добраться до надземного пешеходного перехода над М7. Ситуация усугубляется при дождях и таянии снега. С помощью «Призыва» горожане сигнализировали о проблеме и дорожникам, и местным чиновникам, но пока результата это не принесло. Как известно, библейский пророк Моисей заставил расступиться воды моря. Нет пророка в своём отечестве — во Владимире сложно даже с обычными лужами.

Обещанного месяц назад жителям улицы Лакина избавления от воды не случилось.

— Когда начался ремонт «Пекинки», нам сказали, что все ливневки будут сделаны, что больше не будет потопов. Но стало только хуже. Обещали прокопать хоть временную канаву от дома, но ничего никто не сделал, — рассказывала «Призыву» месяц назад местная жительница Инна Гришина.

По словам женщины, даже колодец для сбора ливневой воды никто не почистил. Тот забит доверху. И люди вынуждены передвигаться по грязи. Так происходит из года в год. Люди много раз просили организовать отвод ливневых вод от дома — тщетно!

Дорожники считают, что бороться с грязью на Лакина должны городские власти. Те кивают на дорожников. Месяц назад «Призыв» направил запрос по этой проблеме в администрацию Владимира. Обратного сообщения нет, а на наш звонок чиновник пресс-службы Игорь Ефремов сказал, что «пока не занимался этой темой». Письмо во «Владимирводоканал» тоже кануло, как в тёмную жижу, которой на улице Лакина при таком отношении меньше никак не становится.

Недавно работники водоканала всё же появились на Лакина. Вырыли огромную яму, поменяли трубу и уехали. Грязи стало ещё больше, путь к переходу и к Пекинке» превратился в полосу препятствий.

Помнится, решить проблему с неработающими ливнёвками больше года назад обещал Илья Потапов. Тогда он был заместителем начальника городского управления ЖКХ. Сейчас стал директором областного департамента ЖКХ. Возможно, карьерные изменения и расширение полномочий не позволили взяться за ливнёвки, засучив рукава. Тем более что проблем хватает не только с ними. Ранее «Призыв» сообщал, что жители 1-3-их Кирпичных проездов никак не могут дождаться строительства канализации. В XXI веке жители областного центра пользуются выгребными ямами.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»