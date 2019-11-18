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Жители Покрова готовят митинг против реконструкции трассы М-7

Люди недовольны ремонтом

Жители Покрова готовят митинг «Мы против уничтожения города в угоду трассе М-7». Он пройдет 23 ноября в 12.00 на площади перед памятником шоколаду, на пересечении улицы Ленина и Больничного проезда. Митинг согласован и одобрен властями. Представители администраций тоже могут принять в нем участие. Люди всерьез встревожены заявлением федеральных дорожников о закрытии основных перекрестков в Покрове. Все обращения, которые горожане направляли ранее, не приняли во внимание. В начале этого года люди собрали более 4,5 тысячи подписей против радикального решения дорожников.

Вмешательство общественной палаты при президенте РФ дало надежду, что мы будем услышаны. На протяжении всего этого времени нам приходится отстаивать свои законные интересы, обращая внимания властей и дорожников на постоянно возникающие проблемы. Их было много, и они не заканчиваются до сих пор, — говорится в новом обращении покровчан.

Жители Покрова и окрестных населенных пунктов выступают против отмены левых поворотов.

За несколько лет ремонта все устали от пробок. Из-за постоянных сужений и перекрытий на подъездах к Покрову стоит центральная улица. Чтобы миновать заторы, транзитный транспорт использует городские дороги на Октябрьской и III Интернационала.

Жители продолжают жаловаться на подтопление домов вблизи федеральной трассы. Предпринимателей не устраивает закрытие съездов, ведущих к их торговым точкам. Недовольство покровчан достигло апогея. Участником митинга может стать каждый, желающим выступить нужно заблаговременно записаться.

Как «Призыв» сообщал ранее, левые повороты отменили в районе поселка Вольгинский и на подъезде к Покрову.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»

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