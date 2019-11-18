Жители Покрова готовят митинг против реконструкции трассы М-7

Жители Покрова готовят митинг «Мы против уничтожения города в угоду трассе М-7». Он пройдет 23 ноября в 12.00 на площади перед памятником шоколаду, на пересечении улицы Ленина и Больничного проезда. Митинг согласован и одобрен властями. Представители администраций тоже могут принять в нем участие. Люди всерьез встревожены заявлением федеральных дорожников о закрытии основных перекрестков в Покрове. Все обращения, которые горожане направляли ранее, не приняли во внимание. В начале этого года люди собрали более 4,5 тысячи подписей против радикального решения дорожников.

— Вмешательство общественной палаты при президенте РФ дало надежду, что мы будем услышаны. На протяжении всего этого времени нам приходится отстаивать свои законные интересы, обращая внимания властей и дорожников на постоянно возникающие проблемы. Их было много, и они не заканчиваются до сих пор, — говорится в новом обращении покровчан.

Жители Покрова и окрестных населенных пунктов выступают против отмены левых поворотов.

За несколько лет ремонта все устали от пробок. Из-за постоянных сужений и перекрытий на подъездах к Покрову стоит центральная улица. Чтобы миновать заторы, транзитный транспорт использует городские дороги на Октябрьской и III Интернационала.

Жители продолжают жаловаться на подтопление домов вблизи федеральной трассы. Предпринимателей не устраивает закрытие съездов, ведущих к их торговым точкам. Недовольство покровчан достигло апогея. Участником митинга может стать каждый, желающим выступить нужно заблаговременно записаться.

Как «Призыв» сообщал ранее, левые повороты отменили в районе поселка Вольгинский и на подъезде к Покрову.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»