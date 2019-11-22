Житель Коврова до смерти забил одинокую пенсионерку

Жестокую расправу над пожилой женщиной учинили в Коврове. 37-летний местный житель до смерти забил 71-летнюю одинокую пенсионерку. Добычей злоумышленника стал сотовый телефон женщины и продукты питания. По версии следствия, 17 ноября в вечернее время ковровчанин вместе со своей знакомой пришел в гости к пенсионерке. Сообщники планировали поживиться имуществом женщины. Пока мужчина за чашкой чая отвлекал ее, 31-летняя пособница направилась в другую комнату и стала искать ценные вещи.

Хозяйка заподозрила что-то неладное и стала звать на помощь.

Тогда мужчина повалил беспомощную женщину на пол и несколько раз ударил ее по голове. От полученных травм пенсионерка скончалась, а сообщники поспешили скрыться. Однако правоохранители смогли задержать предполагаемых преступников. Ковровчанин заключен под стражу.

— Действиям 31-летней жительницы Коврова следствием также будет дана принципиальная оценка, – уточняет пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», продолжается.

Ранее «Призыв» сообщал, что пьющая внучка забила бабушку до смерти. Полицию вызвали соседи, услышав крики пенсионерки.

Ольга Ефремова

Фото: m.123ru.net