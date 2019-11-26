Жертва бездомных собак требует два миллиона рублей

Жительница Владимира, которая стала жертвой бездомных животных, обратилась в суд. Женщина требует возмещения затрат на лечение и компенсацию морального вреда. К ответу пострадавшая планирует призвать администрацию Владимира, компанию «Амест», которая на момент атаки агрессивных собак занималась отловом, и ветеринарную клинику «Атлант». С ответчиков женщина надеется взыскать два миллиона рублей в равных долях. По 500 тысяч на лекарства и за переживания, еще миллион — мужу и дочери, которым тоже пришлось натерпеться.

— Со дня нападения на меня собак ко мне никто не пришел из ответственных людей, не поинтересовался состоянием моего здоровья, никто со мной не связывался. Поэтому мы и обратились в суд. Мне пришлось нанять юриста, он занимается всеми вопросами, собирает документы, — рассказала «Призыву» пострадавшая. — Я до сих пор о произошедшем с ужасом вспоминаю, если кому говорю, меня дрожь берет. Поэтому мне тяжело будет самой присутствовать в суде, вспоминать это. Может быть, приду только на предварительное заседание.

Сейчас, по словам женщины, она оформила инвалидность. Ей дали третью рабочую группу. Но выходить в парикмахерскую, где она трудилась до ЧП, жительница Владимира не планирует. Ей сложно даже стоять. Спустя девять месяцев после нападения бездомных собак у нее сильно болит нога, она частично неподвижна.

— Я чувствую себя плохо, рана не заживает. До сих пор хожу на перевязку. Нога сильно повреждена, нервы были задеты, — рассказывает женщина. — Но что самое интересное, собаки, которые на меня напали, до сих пор на свободе, бегают на территории ГСК. Я хорошо их помню. Их постоянно подкармливают. А ведь это уже собаки-убийцы. У нас там гараж, мы с мужем приезжали, но выйти из машины я побоялась. Дорогой этой больше не хожу.

Стая разъяренных собак набросилась на жительницу Владимира в конце февраля этого года.

Инцидент произошел в микрорайоне Доброе на территории гаражно-строительного кооператива. Вечером женщина шла по безлюдной тропинке, когда ее окружили, по разным подсчетам, от 6 до 15 собак. Она не смогла сопротивляться и потеряла сознание. К счастью, ее заметили сотрудники Росгвардии. В это время они патрулировали спальный район Владимира.

Очнулась женщина уже в отделении реанимации больницы скорой помощи. В медучреждении пострадавшая провела не одну неделю. Теперь жительнице Владимира надо запастись терпением, чтобы пройти через суд. Предварительное заседание по делу назначено на 11 декабря.

Ранее «Призыв» сообщал, что пострадавшая от укусов собаки жительница Коврова отсудила 70 тысяч рублей. Такой размер компенсации морального вреда определил городской суд. Женщина же требовала от ответчика 500 тысяч рублей.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»