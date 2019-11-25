Женщину и ребенка спасли на пожаре

Сотрудники МЧС спасли на пожаре в Александрове женщину и 9-летнего ребенка. Еще 8 человек были эвакуированы. Пожар произошел в многоквартирном доме на улице Геологов. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 10.53. Когда пожарные были на месте, открытого огня не наблюдалось. Из квартиры, расположенной на четвёртом этаже, валил дым.

Пожарные сразу же приступили к эвакуации и спасению людей.

— В результате пожара сгорела внутренняя отделка комнаты и имущество на площади 10 квадратных метров. На месте работали 4 единицы техники, 10 человек личного состава, – уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

Полностью пожар был ликвидирован в 11.46. Причина случившегося устанавливается. Ранее «Призыв» сообщал, что пожарные спасли пожилых супругов из дымовой ловушки.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области