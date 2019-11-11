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Жалоба ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на действия организатора торгов – комитета по управлению муниципальным имуществом администрации г. Покров признана необоснованной

Комиссией Владимирского УФАС России рассмотрена жалоба ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на действия организатора торгов – комитета по управлению муниципальным имуществом администрации г. Покров при проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества: объекты электросетевого хозяйства г. Покров Петушинского района Владимирской области.

По итогам рассмотрения дела, доводы заявителя не нашли своего документального подтверждения, в связи с чем, указанная жалоба была признана необоснованной.

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