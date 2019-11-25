Жалоба ООО «Ювент Компани» (г.Москва) на положения аукционной документации признана обоснованной, в отношении заказчика вынесено предписание

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Ювент Компани» на положения документации электронного аукциона на закупку расходного материала для гемодиализа для нужд ГБУЗ ВО «Александровская районная больница».

По мнению заявителя, по данной закупке заказчиком неправомерно объединены в один лот концентраты для гемодиализа и гемодиализное оборудование, что ограничивает количество участников закупки.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «Ювент Компани» по доводам, изложенным в ней, обоснованной, в отношении заказчика выдано предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.