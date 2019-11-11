Жалоба ООО «Ваши Окна 33» (г.Владимир) на действия аукционной комиссии признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Ваши Окна 33» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на выполнение работ по строительству фельдшерско-акушерского пункта в д.Копнино для нужд ГБУЗ ВО «Собинская районная больница».

По мнению заявителя, аукционная комиссия неправомерно отказала в доступе к участию в электронном аукционе заявке ООО «Ваши Окна 33» по причине непредоставления документов, подтверждающих опыт выполнения аналогичных работ в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 04.02.2015 № 99.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «Ваши Окна 33» по доводам, изложенным в ней, необоснованной.