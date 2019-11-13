Жалоба ООО «СТРОЙГРАД» на действия комиссии признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «СТРОЙГРАД» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на выполнение работ по текущему ремонту кабинетов нежилых помещений здания ГБУЗ ВО «Центральная городская больница г. Коврова».

По мнению заявителя, аукционная комиссия необоснованно отклонила его заявку, так как, по мнению общества, спорные показатели соответствовали требованиям аукционной документации.

Представитель уполномоченного органа и представители заказчика возразили по существу жалобы, выразили мнение о ее необоснованности.

Изучив материалы дела, заслушав мнение представителя заявителя, представителя уполномоченного органа, представителей заказчика, Комиссия Владимирского УФАС России признала жалобу ООО «СТРОЙГРАД» необоснованной.