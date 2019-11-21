Жалоба ООО «Стройград» на действия комиссии признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «СТРОЙГРАД» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на выполнение работ по текущему нежилых помещений ГБУЗ ВО «Центральная городская больница г. Коврова».

По мнению заявителя, аукционная комиссия неправомерно приняла решение о несоответствии его заявки требованиям документации.

Представители заказчика и представитель уполномоченного органа возразили относительно существа жалобы, выразили мнение о ее необоснованности.

Изучив материалы дела, заслушав мнение представителя заявителя, представителя уполномоченного органа, представителей заказчика, Комиссия Владимирского УФАС России признала жалобу ООО «Стройград» необоснованной.