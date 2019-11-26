Жалоба ООО «СТОПАКОМ» на действия заказчика признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «СТОПАКОМ» на действия заказчика при проведении запроса котировок в электронной форме на закупку расходных материалов для ЦСО для нужд ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Владимира».

По мнению заявителя, заказчик описывает индикатор для контроля стерилизации (Регистрационное удостоверение на медицинское изделие РЗН 2017/6417), который производит единственная компания, кроме того при описании товара заказчиком установлены требования, ограничивающие участников закупки, что, по мнению общества, нарушает часть 2 статьи 8 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «СТОПАКОМ» по доводам, изложенным в ней, необоснованной.