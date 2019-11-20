Жалоба ООО «Стикс» на действия заказчика признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Стикс» на положения документации об электронном аукционе на выполнение работ по объекту «Строительство газовой блочно-модульной котельной мощностью 4,0 МВт для теплоснабжения объектов жилого и общественного назначения в пос. им. М. Горького Камешковского района Владимирской области» для нужд МУ «УЖКХ» Камешковского района.

По мнению заявителя, заказчиком допущено нарушение пункта 2 Постановления Правительства РФ от 04.09.2013 г. № 775 «Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию»

Представители заказчика и представитель уполномоченного органа возразили относительно существа жалобы, выразили мнение о ее необоснованности.

Изучив материалы дела, заслушав мнение представителей заказчика, Комиссия Владимирского УФАС России признала жалобу ООО «Стикс» необоснованной.