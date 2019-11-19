Жалоба ООО «СИБАВТОМЕТ» на положения аукционной документации признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «СИБАВТОМЕТ» на положения документации при проведении электронного аукциона на право заключить контракт на закупку основных средств: технических средств автоматической фото-видеофиксации (регулируемый пешеходный переход) для нужд Государственного казенного учреждения Владимирской области «Центр безопасности дорожного движения Владимирской области» (ГКУ ВО «ЦБДД ВО).

На основании анализа Закона о контрактной системе в сфере закупок, а также проанализировав документацию и оценив второй довод заявителя, Комиссия установила, что заказчик вправе включить в документацию о проведении электронного аукциона такие характеристики услуги, которые отвечают его потребностям, также вправе в необходимой степени детализировать предмет электронного аукциона.

Рассмотрев представленные документы, Комиссия пришла к выводу о признании жалобы ООО «СИБАВТОМЕТ» по доводам, изложенным в ней необоснованной.