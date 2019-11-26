Жалоба ООО «Сфера-М» (г.Санкт-Петербург) на положения аукционной документации признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Сфера-М» на положения документации электронного аукциона на выполнение работ по капитальному строительству фельдшерско-акушерского пункта (ФАПа) в с.Авдотьино для нужд ГБУЗ ВО «Юрьев-Польская центральная районная больница»

По мнению заявителя, аукционная документация, размещенная на официальном сайте ЕИС РФ в сфере закупок не обеспечивает возможность поиска и копирования фрагментов текста, необходимого для формирования аукционной заявки. Кроме того, установлен заведомо невыполнимый срок для выполнения работ – до 15 декабря 2019 года.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «Сфера-М» по доводам, изложенным в ней, необоснованной.