Жалоба ООО «Сетевые решения» на действия комиссии признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Сетевые решения» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на оказание услуг по техническому обслуживанию системы для контроля за дорожным движением и фото-видеофиксации нарушений Правил дорожного движения на территории Владимирской области для нужд Государственного казенного учреждения Владимирской области «Центр безопасности дорожного движения Владимирской области» (ГКУ ВО «ЦБДД ВО»).

По мнению заявителя, аукционная комиссия неправомерно приняла решение об отклонении его заявки.

Представитель уполномоченного органа, представители заказчика возразили относительно существа жалобы.

Изучив материалы дела, заслушав мнение заявителя, представителя уполномоченного органа, представителей заказчика, Комиссия Владимирского УФАС России признала жалобу ООО «Сетевые решения» необоснованной.