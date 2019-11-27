Жалоба ООО «РЕНОВАТОР» на положения аукционной документации признана частично обоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «РЕНОВАТОР» на положения документации об электронном аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта «Школа на 675 мест в городе Камешково, Камешковский район» для нужд МУ «УЖКХ» Камешковского района.

По мнению заявителя, заказчиком размещена не в полном объеме проектная документация, не опубликован проект организации строительства; а также установленные заказчиком в аукционной документации требования к информации обязательной для закрепления в банковской гарантии не соответствуют действующей редакции Постановления Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005.

Изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «РЕНОВАТОР» по доводам, изложенным в ней, частично обоснованной (в части неразмещения проектно-сметной документации в полном объеме).