Жалоба ООО «ПРОФСТРОЙ» на положения документации признана обоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «ПРОФСТРОЙ» на положения документации об электронном аукционе на право заключить контракт на Строительство объекта «Строительство клуба в с. Порецкое, ул. Преображенская, д. 46, Суздальского района Владимирской области» для нужд МБУК «Межпоселенческий методический культурно-досуговый центр».

По мнению заявителя, документация рассматриваемого электронного аукциона содержит нарушения статьи 30 Закона о контрактной системе в сфере закупок, имеет признаки ограничения конкуренции.

Изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «ПРОФСТРОЙ» по доводам, изложенным в ней, обоснованной.