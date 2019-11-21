Жалоба ООО «МСК» на действия комиссии признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «МСК» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на выполнение работ по строительству ФАП д. Новоселка для нужд ГБУЗ ВО «АРБ».

По мнению заявителя, аукционная комиссия неправомерно приняла решение о несоответствии его заявки требованиям аукционной документации и Закона о контрактной системе в сфере закупок. ООО «МСК» считает, что выводы аукционной комиссии о том, что выполнение договора субподряда, заключенного с генеральным подрядчиком, не подтверждает наличие необходимого опыта исполнения контракта именно у ООО «МСК» противоречит законодательству о контрактной системе и положениям аукционной документации.

Представитель уполномоченного органа и представитель заказчика возразили по существу жалобы, выразили мнение о ее необоснованности.

Изучив материалы дела, заслушав мнение представителя заявителя, представителя уполномоченного органа, представителя заказчика, Комиссия Владимирского УФАС России признала жалобу ООО «МСК» необоснованной.