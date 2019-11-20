Жалоба ООО «Меганефть» на действия комиссии признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Меганефть» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на выполнение работ по установке барьерного ограждения на участках автомобильной дороги «Владимир – Юрьев-Польский» – Красная Горка, автомобильной дороги Юрьев-Польский – Дроздово, автомобильной дороги Горки — Березники в Юрьев-Польском районе Владимирской области.

Заявитель пояснил, что комиссия отклонила заявку за отсутствие документов, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки (нет доверенности на лицо, подписавшего заявку). Вместе с тем, законодательством о контрактной системе в сфере закупок не предусмотрена обязанность предоставления участником электронного аукциона подтверждения полномочий для подписания заявки.

Представители заказчика и представитель уполномоченного органа возразили относительно существа жалобы, выразили мнение о ее необоснованности.

Изучив материалы дела, заслушав мнение представителей заказчика, Комиссия Владимирского УФАС России признала жалобу ООО «Меганефть» необоснованной.