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Жалоба ООО «Меганефть» на действия комиссии признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Меганефть» на действия комиссии при проведении  электронного аукциона на выполнение работ по установке барьерного ограждения на участках  автомобильной дороги «Владимир – Юрьев-Польский» – Красная Горка,  автомобильной дороги Юрьев-Польский – Дроздово,  автомобильной дороги Горки — Березники в Юрьев-Польском районе Владимирской области.

        Заявитель пояснил, что комиссия отклонила заявку за отсутствие документов, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки (нет доверенности на лицо, подписавшего заявку). Вместе с тем, законодательством о контрактной системе в сфере закупок не предусмотрена обязанность предоставления участником электронного аукциона подтверждения полномочий для подписания заявки.

Представители заказчика и представитель уполномоченного органа возразили относительно существа жалобы, выразили мнение о ее необоснованности.

Изучив материалы дела, заслушав мнение представителей заказчика, Комиссия Владимирского УФАС России признала жалобу ООО «Меганефть»   необоснованной.

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