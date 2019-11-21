Жалоба ООО «Ларго» на действия заказчика признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Ларго» на действия заказчика при проведении электронного аукциона на поставку расходных материалов для оргтехники для обеспечения нужд Управления Федерального казначейства по Воронежской области.

По мнению заявителя, заказчиком допущено нарушение части 1 статьи 34, части 10 статьи 83.2 Закона о контрактной системе в сфере закупок, выразившееся в не включении в проект контракта информации о товаре (товарном знаке и конкретных показателях товара по пункту 5), указанной в заявке на участие в аукционе.

Представители заказчика возразили относительно существа жалобы, выразили мнение о ее необоснованности.

Изучив материалы дела, заслушав мнение представителей заказчика, Комиссия Владимирского УФАС России признала жалобу ООО «Ларго» необоснованной.