Жалоба ООО «Гарант-Сервис» на действия комиссии признана необоснованной, однако, в действиях заказчика установлены нарушения Закона о контрактной системе в сфере закупок

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Гарант-Сервис» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на ремонт системы вентиляции зрительного зала в ДК «Юность» п.Балакирево.

По мнению заявителя, аукционная комиссия неправомерно отклонила его первую часть.

В жалобе ООО «Гарант-Сервис» указало, что по позиции 3 (относительная влажность воздуха и температура) данные показатели невозможно указать одним числом, без потери смысла, т.к. относительная влажность в данном конкретном случае — величина, зависимая от температуры окружающего воздуха.

Изучив материалы дела, заслушав мнение представителя уполномоченного органа, представителя заявителя, представителя заказчика Комиссия Владимирского УФАС России признала жалобу ООО «Гарант-Сервис» на действия комиссии необоснованной.

Вместе с тем, по результатам проведения внеплановой проверки, Комиссией Владимирского УФАС России выявлены нарушения статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Таким образом, рассматриваемая аукционная документация требует внесения соответствующих изменений в целях устранения нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

В отношении заказчика, аукционной комиссии, оператора электронной площадки вынесено предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.