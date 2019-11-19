Жалоба ООО «ФТО» (г.Москва) на действия аукционной комиссии признана обоснованной, выдано предписание об устранении нарушений

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «ФТО» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на поставку медицинского оборудования для нужд ГБУЗ ВО «Камешковская центральная районная больница».

По мнению заявителя, аукционная комиссия необоснованно отказала в доступе к участию в указанном электронном аукционе заявке ООО «ФТО».

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «ФТО» по доводам, изложенным в ней, обоснованной, в отношении аукционной комиссии выдано предписание об устранении допущенных нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.