Жалоба ООО «Эргономика жизни» на действия комиссии признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Эргономика жизни» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на право заключить государственный контракт на поставку мебели медицинской для нужд государственного казенного учреждения здравоохранения Владимирской области «Областная психиатрическая больница №1».

Заявитель в своей жалобе указал, что аукционная комиссия неправомерно признала его заявку несоответствующей требованиям аукционной документации и необоснованно не допустила его к участию в электронном аукционе.

Комиссия Владимирского УФАС России установила, что аукционная комиссия, действуя в пределах своих полномочий в рамках статьи 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок, а именно проверяя первые части заявок на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе, правомерно отказала заявителю в допуске к участию в электронном аукционе.

На основании выше установленного, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок признала жалобу ООО «Эргономика жизни» на действия аукционной комиссии необоснованной.

Однако по результатам проведения внеплановой проверки Комиссией Владимирского УФАС России установлено, что при утверждении документации заказчиком нарушены требования частей 1,2 статьи 33, части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

В силу изложенного, в отношении аукционной комиссии, заказчика, оператора электронной торговой площадки выдано предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.