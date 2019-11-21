Жалоба ИП «С…» на действия комиссии признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ИП «С…» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на поставку в 2019 году инвалидам (за исключением инвалидов вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) технических средств реабилитации – ортезов (бандажей, головодержателей) серийного производства.

Заявитель считает действия комиссии по рассмотрению первых частей заявки неправомерными, нарушающими положения Закона о контрактной системе в сфере в сфере закупок, в частности нарушающими часть 5 статьи 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Представители заказчика выразили мнение о необоснованности жалобы.

Изучив материалы дела, заслушав мнение представителей заказчика, Комиссия Владимирского УФАС России признала жалобу ИП «С…» необоснованной.