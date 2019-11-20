Жалоба ИП «А…» на положения документации признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ИП «А…» на положения документации при проведении электронного аукциона на выполнение работ по объекту «Строительство газовой блочно-модульной котельной мощностью 4,0 МВт для теплоснабжения объектов жилого и общественного назначения в пос. им. М. Горького Камешковского района Владимирской области» для нужд МУ «УЖКХ» Камешковского района.

Заявитель считает, что заказчик неправомерно установил в документации требования к подрядчику, предусмотренные постановлением Правительства РФ № 570.

Представители заказчика и представитель уполномоченного органа возразили относительно существа жалобы, выразили мнение о ее необоснованности.

Изучив материалы дела, заслушав мнение представителей заказчика, Комиссия Владимирского УФАС России признала жалобу ИП «А…» необоснованной.