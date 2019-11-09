Земли Владимирской области загрязнены токсикантами

Треть проверенных земель сельхозназначения во Владимирской области загрязнена опасными токсикантами. К такому выводу пришло региональное управление Россельхознадзора. Инспекторы земельного надзора отобрали 322 почвенных образца на 30 земельных участках общей площадью 460 гектаров. Пробы исследовали на агрохимические, химико-токсикологические, микробиологические показатели. Для проведения исследований почвенные образцы были направлены в Центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию.

В итоге в 120 образцах были обнаружены превышения допустимых значений токсикантов.

В 21 образце нашли нитраты, в трех — бенз(а)пирен, в 25 образцах — соли тяжелых металлов. Часть почвы загрязнена энтерококками. В 26 почвенных образцах на площади 145,7 га выявлено снижение показателей плодородия почвы. По фактам нарушений виновные лица привлечены к административной ответственности на общую сумму более 640 тысяч рублей.

Ранее «Призыв» сообщал, во Владимирской области была обнаружена манная крупа с металлическими частицами.

Ольга Ефремова

Фото: static.tildacdn.com