Здоровому образу жизни владимирцев мешают нехватка денег и лень

Здоровый образ в течение года вели только около 10 % жителей Владимирской области. Это показал опрос, проведенный в официальной группе «Призыва» в социальной сети «ВКонтакте». 49 % пользователей ответили, что не придерживаются принципов ЗОЖ. Еще 41% респондентов стараются жить под девизом: «За здоровый образ жизни!», но не всегда выходит.

В комментариях к опросу пользователи высказались, что здоровый образ жизни — удовольствие не из дешевых. Качественные продукты не всем по карману, как и занятия в тренажёрных залах. Чтобы поддерживать себя в тонусе, приходится искать альтернативы. Но удается это далеко не всем. Вести активный образ жизни или, например, выращивать на своем участке экологически чистые овощи и фрукты зачастую мешает банальная лень или нехватка времени.

Общероссийская статистика схожа с региональной. В текущем году только 12% россиян вели здоровый образ жизни (ЗОЖ), т.е. каждый восьмой россиянин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. При подсчёте ведущих здоровый образ жизни россиян учитывались такие показатели, как отсутствие курения, физическая активность, включающая в себя не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической нагрузки в неделю, ежедневное употребление не менее 400 г фруктов и овощей, нормальное потребление соли, не превышающее 5 г в сутки, и ограниченное употребление алкоголя. Не более 168 г чистого спирта в неделю для мужчин и 84 г для женщин.

Менее 10 % опрошенных жителей Владимирской области ведут здоровый образ жизни.

— Здорово тянет вниз общую долю опроса потребление овощей и фруктов, так как потребляющих эти искомые 400 г в России мало. Для очень большого количества семей свежие фрукты и овощи вообще недоступны. Их низкое потребление является еще и важным фактором повышенной смертности, — объяснил научный сотрудник международной лаборатории демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Андрей Коротаев.

Наиболее высокий процент граждан, ведущих здоровый образ жизни, был зафиксирован в Ингушетии (48,8%), Крыму (29,2%), Адыгее (28,8%). Аутсайдером по количеству населения, которое придерживается ЗОЖ, стал Чукотский автономный округ — там таких всего 0,4%.

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирцы не могут себе позволить откладывать на пенсию.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»