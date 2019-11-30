Заветная медсправка, или Как я права получала

Так уж вышло, что водительские права мне пришлось менять как раз во время ажиотажа, связанного с известием о повышении стоимости медицинских справок для водителей. К счастью, в пик очередей, которые выстроились к наркологическому и психоневрологическому диспансерам во Владимире, я не попала, но понервничать все же пришлось. Все мы знаем, что повышение цены на справки отложили до лета. Насколько точно вырастет стоимость, мы узнаем только в июле. Но по предварительным подсчетам — от 10 до 20 раз (в зависимости от категории). И обладателям, к примеру, прав категории Б придется выложить за медсправку от 3500 до 7500 рублей вместо привычных 1000-1500 рублей.

Сейчас оформление идет по старым правилам. И для тех водителей, чьи права должны быть заменены в ближайший год, есть смысл поторопиться и сделать справку по низким ценам. Итак, как же успешно пройти квест «Раздобудь медицинскую справку и получи права на ближайшие 10 лет», я и расскажу.

Когда нужна медицинская справка?

Я получаю права в третий раз. Первый раз это случилось при сдаче экзаменов в ГИБДД, потом — при смене фамилии и, наконец, сейчас – по причине истечения 10 лет действия водительского удостоверения. Каков же полный список случаев, когда нужно оформить медицинскую справку?

Для сдачи квалификационных экзаменов и получения первого водительского удостоверения (если в процессе сдачи экзаменов срок действия справки заканчивается, нужно получить новую справку до следующей попытки пересдачи).

Для получения новой категории прав.

Для плановой замены водительского удостоверения в связи с окончанием срока действия.

Для возврата прав после лишения (если нарушение было связано с опьянением водителя).

Для управления автомобилем, если в водительском удостоверении стоит особая отметка «мед. справка обязательна».

Для досрочной замены водительских прав по желанию водителя. Справка предоставляется лишь в том случае, если водитель хочет получить новое удостоверение на полный срок — 10 лет. Если медицинское заключение не будет предоставлено в ГИБДД, то права выдадут на тот же срок, что действовали предшествующие.

Кстати, для получения международных прав и прохождения технического осмотра медицинская справка не требуется (раньше она предоставлялась).

Что нужно для получения медицинской справки?

Паспорт.

Военный билет или приписное свидетельство (для мужчин).

Деньги (мои затраты на 29.11 – 1 552 руб.)

Фотографии для получения справки водителя теперь не нужны, так как в документе нового образца место для них не предусмотрено.

Справка действительна 1 год. Ее примут в ГИБДД даже в последний день срока действия.

Шаг 1. На прием к наркологу

Все клиники, где можно получить медицинскую справку, требуют справки от нарколога и психиатра. В «Областной наркологический диспансер» на ул. Летне-Перевозинская, 7, я поехала сразу после обеда (режим работы: 8.00 – 16.00, обед 11.30-12.00, тел. 32-30-23). Стоимость справки – 250 руб. В кассе можно расплачиваться как наличными, так и картой.

С первой попытки не получилось. Передо мной было человек 15 мужчин и несколько женщин. Постояв минут 10 (а приехала я с двухлетним ребенком), я поняла, что очередь движется медленно и долго мы тут не высидим.

На мой робкий вопрос: «Мужчины, дорогие, может, с ребенком пропустите?» — сильный пол сомкнул ряды. Из-за спин послышалось: «Ребенка надо дома оставлять, а не шляться с ним где попало!» И только дама, сочувственно вздохнув, сказала: «Да, с ребенком трудно выстоять». Объяснять собравшимся, что сама бы была рада оставить ребенка, но не с кем, не стала — уехала.

Второй мой заход в диспансер случился через неделю, когда муж утром смог остаться с сыном, отпросившись на работе. Я приехала к 9.30 и была девятой. Вскоре стало понятно, почему так медленно движется очередь.

Сначала в регистратуре ты стоишь к одной даме, которая забирает паспорт, что-то сверяет, потом выписывает от руки бланки, которые надо заполнить. Выдача бланков происходит партиями: по 4-5 человек. Регистратор ждет, когда их заполнят, потом забирает, снова что-то пишет и выдает уже с паспортом. Дальше ты перемещаешься в кассу, оплачиваешь, ждешь, когда распечатают договор и идешь в соседний кабинет, где нарколог ставит печать и тоже что-то пишет-пишет…Кстати, вопросы мне тут не задавали, вены не смотрели, в трубку я не дышала. Поверили на слово.

Я потратила час своего времени, размышляя, почему мы посылаем роботов и людей в космос, а единой базы для наркологов до сих пор не создали. И они продолжают писать от руки. И толку от таких «осмотров» нет, так как ни наркозависимых, ни алкоголиков они не выявляют.

Внимание! В июле 2020 года в этом заведении должна появиться еще одна обязательная процедура. Это та самая сдача дорогостоящих анализов на наличие психоактивных веществ в моче и качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина в сыворотке крови. Именно из-за этих тестов справки и взлетят в цене. А уж насколько увеличится время ожидания справки, неизвестно.

Еще одно существенное дополнение: посещать диспансер необходимо строго по месту вашей регистрации. При мне завернули девушку, потому что регистрация у нее в Кольчугино, хотя она учится в институте и в автошколе во Владимире.

Когда возник ажиотаж (20-21 ноября) со справками в связи с их подорожанием, только в наркологическом диспансере за день приняли около 600 человек! Я сочувствую и сотрудникам, которым пришлось выдержать наплыв народа, и людям, отстоявшим на морозе несколько часов.

Шаг 2. На прием к психиатру

Следующая станция — психиатр! И я направилась на психиатрическое освидетельствование по адресу: ул.Большая Нижегородская, д.63Ч ( телефон: 32-27-52). Режим работы по выдаче справки с 10.00 до 14.00 Стоимость справки – 302 рублей. Оплата только наличными.

Здесь оказалось народу больше. Причем в очереди было много знакомых лиц, которые уже примелькались у нарколога. И тоже сложный квест. Сначала встаешь в очередь в кассу, оплачиваешь, потом с договором и бланком перемещаешься в регистратуру. Пока стояли, шутили и недоумевали, почему прогресс так и не дошел до двух этих диспансеров.

Потом поднимаешься на второй этаж в указанные в регистратуре кабинеты, где принимают врачи. Очередь делилась на 2 кабинета. Кто-то ушлый пытался занять и там, и там, внося сумятицу и дисбаланс в ситуацию. Полтора часа ожидания (шел ремонт, летала пыль, работала дрель) — и 3 минуты в кабинете. Пока доктор писал справку, он задал мне всего три (вероятно, важных для определения моего психического здоровья) вопроса: «Работаете? Дети есть? Жалобы?» Хотела сначала пошутить и спросить: «Жалобы на детей или на жизнь?» — но воздержалась…

Шаг 3. Посещение медицинской клиники

Это оказалось проще всего. Во Владимире около 10 медцентров и муниципальных поликлиник (на платной основе), которые имеют право выдавать медицинскую справку для оформления водительского удостоверения. Цены разнятся в зависимости от аппетитов медучреждения:

Стоимость справки категорий (подкатегорий) М, А1, А, В1, В – от 750 до 1 300 руб. Врачи – терапевт и окулист.

Стоимость справка категорий (подкатегорий) С, СЕ, D, DE, Tm, Tb — от 1 200 руб. до 2 000 руб. Врачи – терапевт, окулист, лор. И обязательно нужно сделать электроэнцефолограмму.

После адовых кругов в диспансерах для меня были важны быстрота и комфорт получения документа, а не цена. В одной из клиник по телефону мне предложили подъехать по записи, что я с удовольствием и сделала. Пока ожидала заполнения бумаг, ребенок играл в детском уголке, а потом вместе со мной посетил терапевта и окулиста. Терапевт измерила давление, послушала. Окулист проверила зрение и глазное дно. Всё удовольствие (на категорию В) обошлось мне в 1000 рублей и заняло всего 15 минут.

Кстати, добытые потом и кровью справки от психиатра и нарколога вы сдаете в медицинский центр, где они и хранятся. На руки выдается лишь медицинское заключение.

Шаг 4. Личный кабинет на сайте Госуслуг

Когда заветная медицинская справка была у меня на руках, через личный кабинет на Госуслугах я заполнила заявление на получение прав. Здесь все просто: в двух местах надо вписать адрес регистрации и указать, кем выдано водительское удостоверение. Все остальное программа формирует автоматически. Я выбрала удобное время и оплатила с карты 1 400 руб.

Госпошлина на получение прав – 2 000 руб. Но если платить через Госуслуги, то получаешь скидку – 30%.

Срок действия оплаты государственной пошлины не ограничен. Если вы, например, заплатили пошлину в ноябре 2019, но у вас не получилось посетить ГИБДД, то в январе или даже июле 2020 года вас ждут с распростертыми объятиями. Второй раз платить не надо.

Шаг 4. Оформление прав в ГИБДД

Прибыв в назначенное время в ГИБДД, я ужаснулась: народу было человек 40. Кто-то был по записи, кто-то пришел и просто взял талончик. Как оказалось, не все, особенно водители в возрасте, знали, что можно записаться через Госуслуги и получить скидку на оплату госпошлины. Сдав свои документы, я уже через 10 минут фотографировалась, а через 5 минут получила новые права. Те, кто пришел без записи, в очереди провели больше времени.

Водительские права нового образца, на мой взгляд, хуже старых. Если раньше была удобная пластиковая карточка, которую можно было даже уронить в лужу или, как шутят на форумах, засветить лосю в лоб, то сейчас это тонкое картонное розовое недоразумение с размытым снимком. Многие жалуются, что отслаивается ламинация и права расползаются на части.

Мои затраты:

Медицинская справка — 1552 рубля (250 рублей — нарколог, 302 рубля — психиатр, 1000 рублей — сама справка );

Госпошлина на оформление водительского удостоверения со скидкой — 1400 рублей;

Время оформления — 2, 5 недели.

Итого: и 2952 рубля.

Если вы не ограничены временем и обстоятельствами, как я, то оформить медицинскую справку с посещением психиатра и нарколога вполне реально за 1 день.

С записью в ГИБДД через Госуслуги чуть сложнее: тут сроки могут увеличиться до недели, но зато можно сэкономить на госпошлине.

Успехов вам в оформлении водительских прав. Свои я уже получила, и они действительны до 26 ноября 2029 года.

Елена Середина

Заглавное фото: mmigrationtorussia.com