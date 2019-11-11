Застройщик оставил без воды целую улицу

Падают опоры ЛЭП, нет канализации, и вот теперь ещё и вода из крана перестала течь. Жители Кирпичного проезда во Владимире поделились с «Призывом» новыми бедами. Сегодня с самого утра целая улица частного сектора оказалась обезвожена. Выяснилось, что рабочие из соседней новостройки капнули не там, где надо.

— Стройка-то нас задушила, обрушили у нас водяной колодец. Мы теперь без воды сидим с самого утра, жители всей улицы, — рассказала Вера Сулимко, жительница дома по улице 2-й Кирпичный проезд. – Строители повредили сети водоканала. Они так много накопали, видимо, подземную парковку строят. Не знаем теперь, когда нам воду дадут. Полное безобразие! Из водоканала рабочие приехали, подачу отключили воды и уехали.

Повреждены сети «Владимирводоканала».

Запаса воды нет, говорят жители. Такого подвоха они не ожидали. За питьевой водой сегодня уже пришлось идти в магазин. Опять же ни помыться, ни постирать. Во «Владимирводоканале» пообещали исправить всё к вечеру.

— Застройщик во время производства работ повредил наши сети. Сейчас идет восстановление общими усилиями. Наша бригада там работает, их. Где-то в районе 4 часов дня водоснабжение должны восстановить, – сообщили «Призыву» в пресс-службе «Владимирводоканала». – По техническим условиям до начала работ они должны были наши сети переложить. Это указано в документе, полученном при разрешении на строительство. Эти этапы не были сделаны. В итоге сети повредили.

Ранее «Призыв» сообщал, что жителям Кирпичного проезда пообещали провести канализационные сети, когда рядом с ними начнут возводить многоэтажки. Но в итоге люди лишились водопровода.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»