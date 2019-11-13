Заместитель директора по финансовой работе ФГБУК «Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Александровская слобода» привлечена к административной ответственности

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрел дело, возбужденное по инициативе Александровской городской прокуратуры в отношении должностного лица – заместителя директора по финансовой работе Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Александровская слобода».

Ранее выявлено, что в нарушение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок, акты приемки, по контрактам, выполненных работ, оказанных услуг, а также информация об исполнении контракта непредставлены, а также несвоевременно представлены в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, документов, подлежащих включению в такие реестр контрактов

Таким образом, в действиях должностного лица установлен состав административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 2 статьи 7.31 КоАП.

Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признал должностное лицо – заместителя директора по финансовой работе Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Александровская слобода» виновной в совершении административного правонарушения и привлек к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей в доход бюджета.