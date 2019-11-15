Задержали подозреваемого в нападении на девочку

Подозреваемый в нападении на девочку-подростка во Владимире задержан сотрудниками полиции. На причастность к совершению преступления 21-летнего молодого человека, временно зарегистрированного на территории Владимира, указали проведенные следственные действия и оперативные мероприятия. В присутствии адвоката задержанный уже дал признательные показания.

По версии следствия, 6 ноября на территории одной из школ Владимира с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей он подошел к 15-летней девушке и против ее воли совершил в отношении нее развратные действия.

Задержанный уже дает признательные показания.

— После содеянного и активного сопротивления потерпевшей злоумышленник скрылся с места преступления, — уточняет пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Развратные действия», продолжается. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, задержанного проверяют на совершение аналогичных преступлений. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее «Призыв» сообщал, что видео того, как неизвестный молодой человек нападает, а затем преследует девочку, попало на камеру видеонаблюдения. Оно молниеносно распространилось в сети, породив немало версий и вызвав тревогу за своих детей у владимирцев.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»