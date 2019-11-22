Забор установили прямо на лестницу с пандусом

Жителей микрорайона Пиганово всё-таки лишили привычного прохода к остановке через территорию больницы. При этом власти так и не решили вопрос с благоустройством альтернативой дороги. Сейчас мамы с детьми из новостроек вынуждены идти к автобусам по проезжей части — тротуаров просто нет. Зато есть опасный поворот. Сейчас, когда пришли морозы, это место стало ещё более опасным для пешеходов.

— Маразм с каждым днём все крепчает. В нашей ситуации до сих пор нет нормального прохода к остановке. Во многих больницах города делают забор, но оставляют проход людям. А тут нет, надо все назло, видимо, сделать. Пусть помучаются, – негодует Анна, жительница микрорайона. – Сначала нам хотели оставить этот проход. А сейчас все загородили.

Месяц назад «Призыв» проводил съемки в этом месте и наблюдал, как рабочие устанавливают забор. Тогда, по их словам, для жителей должны были оставить привычный сервитут. Но, как видно на видео, ограду поставили… прямо на лестницу с пандусом!

В Областном центре спецмедпомощи нам ответили, что все действия по установке забора согласованы со всеми инстанциями еще на этапе подготовки проектно-сметной документации. Есть паспорт медучреждения. По словам руководства, ограда была необходима, потому что по больничной территории гуляют пациенты, в том числе дети-инвалиды. А местные жители прежде использовали больничный двор для выгула собак и даже распития спиртных напитков. То есть огородиться пришлось в первую очередь от данной категории граждан.

Оставить проход в месте ступенек и пандусов руководство больницы не может, это якобы нарушит проект. Ответственность за последствия медики нести не хотят. Но до мая, по словам заместителя главного врача медцентра, рядом с огороженным пандусом, в 30 метрах, оставят проход до остановки. Здесь можно будет пройти и с колясками, никаких ограничителей на пути устанавливать не будут, заверили в больнице.

Тротуар обещают сделать к весне.

— Никто жителям дорогу не перекрывает, — говорит Леонид Михайлов, заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Областного центра специализированных видов медицинской помощи. – Сегодня к нам приезжал глава района Сергей Музыка. Мы прошли по пути к остановке. Манипулировать этими лесенками не надо, потому что там есть ещё асфальтовая перемычка между одним тротуаром и другим. Это всё глава района снял на видео. Сейчас мы в зимнее время этот проход с КПП оставляем. Мы понимаем, что сделать тротуары на проезжей части быстро не получится. Поэтому до весеннего периода оставим для людей проход.

А дальше уже власти должны решить вопрос с благоустройством дороги на улице Центральной. По нормативам проход в больницу должен быть всего один — основной по пропускам, где сидит охранник. Ещё здесь работают три пожарных выезда, на случай ЧС, говорят медики.

Месяц назад «Призыв» участвовал во встрече жителей Пиганово с областными и городскими чиновниками. Когда и кто будет делать тротуары, людям так и не ответили. В мэрии заверили, что эта земля находится на балансе администрации Владимирской области. Мы отправили запрос в «Белый дом», но ответа так и не получили.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»