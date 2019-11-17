Юрий Башмет откроет во Владимирской области школу для юных дарований

Образовательный центр для одаренных детей Юрия Башмета откроется во Владимирской области. Случится это в 2020 году. Соответствующее соглашение было подписано в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. Задачей центра станет выявление, поддержка и развитие одаренных детей и молодежи. Педагоги ведущих российских и зарубежных учебных заведений будут проводить для них мастер-классы, семинары и творческие встречи.

Школа Юрия Башмета откроется в 2020 году.

Всероссийский проект «Юрий Башмет – молодым дарованиям России» создан в 2013 году. Образовательные центры работают в 13 городах России: Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Смоленске, Хабаровске, Якутске, Калуге, Видном и Вологде.

Ранее «Призыв» сообщал, что новые звёзды зажглись на сцене общественной организации «Милосердие и порядок». Во Владимире названы победители конкурса «Звёзды в ладонях».

Ольга Ефремова

Фото: rewizor.ru