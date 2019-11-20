Ясли, которые надо сдать через месяц, построены наполовину

Строительство четырёх яслей во Владимире нужно ускорить, чтобы успеть в срок. До Нового года — даты сдачи объектов — остался всего месяц, а не выполнено и половины работ. Есть риск потерять федеральные средства, сообщил заместитель главы администрации областного центра Сергей Сысуев. Заявление это прозвучало на заседании профильного комитета горсовета. Депутаты были удивлены.

Сергей Сысуев, заместитель главы администрации г. Владимира:

Есть небольшие отставания по Сурикова, по 1-й Пионерской в меньшей степени.

Сам процесс, срок исполнения был 4,2 месяца. Но это было связано больше с заходом подрядной организации на площадку.

Есть небольшое отставание, дней 10-12. Я думаю, у нас еще возможность все догнать и войти в график.

Четыре корпуса яслей строятся по соседству с действующими детсадами, находящимися на улицах Завадского, Крайнова, Сурикова и 1-й Пионерской. У всех объектов готовность на уровне 48-49%. Но власти не теряют надежды всё сделать в срок.

Оборудование во все четыре корпуса закупят до конца 2019 года.

Ранее «Призыв» сообщал, что детсадам, вокруг которых развернулась стройка, выделили значительную компенсацию. На бюджетные средства поменяли окна, веранды, установили новые детские площадки.



Несмотря на пугающие цифры – 48% готовности, внешне здания почти достроены. Остались кровельные работы, внутренняя строительная и косметическая отделка. Благоустройство будут проводить уже по весне. Для внутренних работ, правда, выпало не самое лучшее время. Скачки температур, морозы — все это может привести к нехорошим последствиям. Такие примеры были. Например, после строительства в школах № 42 и 49 появлялись трещины на стенах и падали навесные потолки.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»