Ябеда-корябеда! Как реагировать на детские жалобы?

«Тронь ее тихонечко – сразу: Караул! Ольга Николаевна, он меня толкнул!» — на этом стихотворении Агнии Барто было воспитано не одно поколение советских детей. Вердикт был однозначен: ябедничать плохо! И не было ничего страшнее, чем прослыть доносчиком в детском коллективе. Поэтому ребята старались ничего не рассказывать взрослым.

Сейчас времена изменились. К ябедам стали относиться мягче. Причина в том, что мир стал детоцентричным. Всё в нем, в том числе и взрослые, вращаются вокруг желаний и потребностей ребенка. Сегодня родители «униженных и оскорбленных» нередко врываются в школы и детские сады, агрессивно «отстаивают» права своих детей, устраивая разборки с обидчиком, его мамой или папой. Не так уж редки случаи, когда из-за обычной детской жалобы враждуют целые семьи.

Так игнорировать или вмешиваться? Очевидно, что оба сценария не выдерживают критики. Как же правильно реагировать на откровенность ребенка, почему не стоит пускать опасные ситуации на самотек, как не подставить ребенка и вмешаться аккуратно, почему важно выслушать даже самого «злостного» ябеду, расскажет психолог Наталия Фельдман.

В этом выпуске:

0.37 — как детоцентрическая система поощряет ябед;

0.52 — что делать, если ребенок рассказал о серьезной опасности;

1.33 — почему родителям нельзя решать спорные ситуации за ребенка и устраивать разборки с обидчиками;

2.34 — почему стратегия «разбирайте сами» тоже плоха;

3.00 — как же взаимодействовать с ребенком, чтобы его не посчитали ябедой.

Подготовила Дарья Ермолина

Фото: biaobaiju.com