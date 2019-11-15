Высокий антициклон удержит солнце и плюсовые температуры

Владимирская область до начала следующей недели будет находиться под влиянием высокого антициклона. Синоптики заверяют, что будет преимущественно без осадков, солнце порадует своим сиянием, а температурный режим почти не изменится. В субботу в дневные часы ожидается +2 градуса, в воскресенье до +4 градусов.

— Ветер южный, умеренный. Ночью около ноля, днем — плюс. Значения средней суточной температуры будут превышать климатическую норму на 3-5 градусов, — говорится в сообщении Гидрометцентра России.

Эта осень может поставить температурный рекорд.

Судя по данным популярных погодных сервисов, дневные минусовые температуры ожидаются с середины грядущей недели. Если похолодания не случится, то нынешняя осень может поставить температурный рекорд.

— Если впереди не будет колоссальных по мощи арктических вторжений, то кто знает, возможно, рекорд тепла всего осеннего сезона и состоится, — говорится на сайте центра погоды «Фобос».

Между тем не стоит забывать о ночных заморозках. За последние дни они спровоцировали в регионе ряд серьезных аварий. Ранее «Призыв» сообщал, что сегодня утром в Гусь-Хрустальном районе перевернулся микроавтобус со школьниками.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»