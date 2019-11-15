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Высокий антициклон удержит солнце и плюсовые температуры

Синоптики сделали прогноз на выходные

Владимирская область до начала следующей недели будет находиться под влиянием высокого антициклона. Синоптики заверяют, что будет преимущественно без осадков, солнце порадует своим сиянием, а температурный режим почти не изменится. В субботу в дневные часы ожидается +2 градуса, в воскресенье до +4 градусов.

Ветер южный, умеренный. Ночью около ноля, днем — плюс. Значения средней суточной температуры будут превышать климатическую норму на 3-5 градусов, — говорится в сообщении Гидрометцентра России.

 Эта осень может поставить температурный рекорд.

Судя по данным популярных погодных сервисов, дневные минусовые температуры ожидаются с середины грядущей недели. Если похолодания не случится, то нынешняя осень может поставить температурный рекорд.

Если впереди не будет колоссальных по мощи арктических вторжений, то кто знает, возможно, рекорд тепла всего осеннего сезона и состоится, — говорится на сайте центра погоды «Фобос».

Между тем не стоит забывать о ночных заморозках. За последние дни они спровоцировали в регионе ряд серьезных аварий. Ранее «Призыв» сообщал, что сегодня утром в Гусь-Хрустальном районе перевернулся микроавтобус со школьниками.

Ольга Ефремова 

Фото «Призыва»

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