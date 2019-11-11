Выезды на «Пекинку» из Веризино заасфальтировали

Поворот на Содышку и Веризино во Владимире закрыт. Газовщики все же собрались перекладывать коммуникации, которые мешают строительству развязки около микрорайона Веризино. Но мэрия не стала повторно предупреждать о грядущем перекрытии. В первый раз уведомление оказалось ошибочным, потому что ресурсоснабжающие организации, которые занимаются переносом инженерных сетей, так и не вышли на объект. Теперь работа спорится.

С двух сторон от федеральной трассы стройка выездов кипит.

Асфальтоукладчик, несмотря на дожди и похолодание, прошелся по обеим сторонам от «Пекинки». Съезды готовы. Более того, со стороны жилого квартала они уже соединены с дорогой-дублером. Установлены поребрики, проложили даже пешеходные дорожки. Одна проблема — левый поворот и светофор делать не разрешают. В пресс-службе Упрдора сообщили, что согласование на одноуровневую развязку так и не дано. Поэтому максимум, что здесь будет, это съезд направо в сторону «Ивановских мануфактур» и съезд из Веризино в сторону Горького.



Временный светофор на Веризино пока останется. В Упрдоре успокаивают, федеральные дорожники обеспечат удобную схему для жителей большого квартала.

Как «Призыв» сообщал ранее, до сих пор не ясна судьба перекрестка в районе села Вяткино. С запуском обхода деревни Бараки светофор должны убрать. Но жители собрали подписи в его защиту и направили властям Владимирской области.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»