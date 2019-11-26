ВТБ и ГК «Инград» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

Банк ВТБ и девелоперская группа компаний «Инград» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве на долгосрочной и взаимовыгодной основе. Документ подписан в ходе 11-го Ежегодного Инвестиционного Форума ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!». Соглашение подписали первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Юрий Соловьев и президент ГК «Инград» Павел Поселёнов.

Помимо сотрудничества в области инвестиционно-банковской деятельности, в том числе проектного финансирования, стороны планируют расширить работу по ипотечным программам проектов «Инграда». Также, договор предусматривает возможность предоставления банком услуги глобального координатора и организатора в рамках привлечения дополнительного финансирования. Соглашение подписано на три года с автоматической пролонгацией.

Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления ВТБ, сказал: «Группа ВТБ обладает широкой линейкой комплексных финансовых продуктов и инструментов, и мы уверены, что наша экспертиза по работе с крупными застройщиками позволит ГК «Инград» реализовать стратегические цели. Мы успешно сотрудничаем с ГК «Инград» по целому ряду направлений, таким как проектное финансирование, консультационные услуги, расчетно-кассовое обслуживание, ипотечные программы, и подписание данного соглашения станет очередным этапом по развитию взаимовыгодного сотрудничества».

Павел Поселёнов, президент ГК «Инград»: «Подписанное сегодня соглашение – важный стратегический документ, который определяет долгосрочную перспективу нашего взаимодействия с ВТБ. Оно позволит нам более эффективно и предметно выстраивать взаимоотношения по многим направлениям. Сотрудничество с таким крупным и опытным финансовым институтом, как ВТБ, предоставит возможность удовлетворять постоянно растущие потребности наших клиентов в новых высококачественных банковских инструментах».

ВТБ и Группа компаний «Инград» являются многолетними партнерами, как в привлечении финансирования, так и на рынке банковских услуг. Банк разрабатывает ипотечные программы для клиентов девелопера, а в октябре 2019 года было подписано соглашение о предоставлении проектного финансирования для реализации строительства ЖК RiverSky на Симоновской набережной с использованием эскроу-счетов. Девелоперу была открыта кредитная линия в сумме 21,7 млрд рублей, которые будут направлены на строительство 8 корпусов жилого квартала бизнес-класса в Даниловском районе столицы.

Справка:

ГК «Инград» — крупная инвестиционно-девелоперская компания, которая ведет свою деятельность с 2012 года. Группа компаний «Инград» специализируется на строительстве жилых кварталов комфорт и бизнес-класса. В настоящее время INGRAD ведет реализацию девятнадцати проектов в Москве и Московской области.

В 2019 году компания впервые вошла в ежегодный рейтинг 200 крупнейших частных компаний России по версии Forbes. При этом ГК «Инград» возглавила пятёрку самых быстро растущих участников рейтинга. Так, ГК «Инград» стала лидером отрасли по росту выручки в 2018 году, показав значительную положительную динамику (+251%). Выручка компании увеличилась с 15,1 млрд рублей в 2017-м до 53 млрд рублей в 2018 году.

Компания занимает четвертое место в рейтинге застройщиков по объему текущего строительства в России и второе место в Московском регионе (Москва и Московская область) по состоянию на 1 ноября 2019 года. Общий объем текущего строительства составляет 1,5 млн кв. м.

Банк ВТБ (ПАО)