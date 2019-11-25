Вспышку пневмонии удалось локализовать

Вспышку внебольничной пневмонии в микрорайоне Юрьевец удалось взять под контроль. По данным управления Роспотребнадзора по Владимирской области, последний случай заболевания был зафиксирован в школе №42 неделю назад. У учащегося начального звена выявили микоплазму. Таким образом, в общей сложности проблема с легкими была диагностирована у 10 человек. И дальнейшего распространения болезни пока нет.

Но говорить об окончательной ликвидации очага заболевания еще рано. Не исключено, что болезнь может напомнить о себе. Инкубационный период у пневмонии составляет от трех до десяти дней. Несмотря на это, карантин в школе решили не продливать. Дети и так задержались дома. Сегодня образовательное учреждение вернулось к обычному графику работы.

— У нас все необходимые мероприятия по санитарно-эпидемиологической обработке были проведены. Сейчас ограничительных мер больше нет, — пояснили в школе. — Но мы все равно проводим осмотр всех учащихся на признаки ОРВИ.

С момента первого больного специалисты Роспотребнадзора проверили десятки контактных детей и взрослых.

Существовали серьезные опасения, что пневмония может быстро распространиться. Тем более что проблема с легкими носила скрытый характер. У детей не поднималась высокая температура, кашель был небольшим. Поэтому диагностировать болезнь было сложно. Но на данный момент опасения медиков не оправдались.

Ранее «Призыв» сообщал, что полузабытая инфекция напомнила о себе в Гусь-Хрустальном. В детском саду № 27 зафиксирована вспышка скарлатины.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»