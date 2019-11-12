Врачи владимирской больницы массово увольняются

Несколько врачей больницы №6 в Юрьевце подали заявление об увольнении. На данный момент уйти решили пятеро человек, включая двоих заместителей главврача и троих заведующих отделениями. Хотя по данным СМИ, таких желающих уже семеро. Медики не захотели мириться с тем, что у них убрали надбавки к зарплате. Наказать рублем врачей решили в областном департаменте здравоохранения. Причиной послужила неэффективная работа лечебницы – поступает много жалоб от пациентов.

— Согласно приказу департамента здравоохранения от 24.10.2019 №534 в Городской больнице №6 города Владимира стимулирующие выплаты за выполнение показателей оценки эффективности деятельности учреждения были снижены только руководителям учреждения, а именно главному врачу и заместителям главного врача за 4 квартал 2019 года. Заработная плата заведующих отделениями не снижалась на протяжении 10 месяцев 2019 года. Её размер стабильный, – заверили в департаменте здравоохранения администрации Владимирской области.

По словам чиновников, в настоящее время учреждение работает в штатном режиме.

На встречу с коллективом больницы с целью разъяснения ситуации выехал заместитель директора департамента Анатолий Уколов. Сейчас проводится служебная проверка. «Призыв» пытался дозвониться до главврача больницы. На месте Елены Михайловой не оказалось. Её коллеги сообщили, что она находится в департаменте здравоохранения.

Недавно похожая ситуация сложилась в Александровской ЦРБ. Из-за сокращения стимулирующих надбавок на увольнение подали сразу 12 медсестер. Но потом, после переговоров с руководством, женщины передумали уходить.

Ранее «Призыв» сообщал, что в районных больницах продолжают увольняться главврачи.

Татьяна Данилова

Фото «Городской больницы №6»