Врачи проконсультируют мам из глубинки по Интернету

С 2020 года персонал роддома № 2 города Владимира будет осуществлять виртуальный патронаж за матерями и новорожденными. Связь с женщинами из отдаленных районов будет осуществляться по Интернету. Сейчас проект такой помощи разрабатывается совместно с облздравом. По отчётам областных властей, почти вся территории Владимирской области устойчиво принимает Интернет, поэтому с вхождением в сеть жителей глубинки быть не должно. Но казённые данные и жизнь — разные вещи. Это ярко проявилось три года назад, когда для предпринимателей вводились он-лайн кассы. Перечень «слепых» к глобальной сети зон в регионе-33 включил в себя 684 населённых пункта.

Тем не менее, электронный мониторинг пациенток, необходим, а покрытие области Интернетом постоянно расширяется.

Мониторинг нужен. Бывает, что после родов у женщин возникают различные осложнения. Может начаться и послеродовая депрессия. В таких случаях женщины должны выйти на врачей и обсудить свои проблемы. Оперативно это можно сделать лишь в режиме онлайн.

— С новорожденным ребёнком женщина оказалась в сельском поселении по месту жительства. До центральной районной больницы далеко, дома могут быть ещё дети, нужно следить за хозяйством. А мы в течение 40 дней, когда ещё длится послеродовый период, будем осуществлять визуальный контакт, активно выходить на наших пациенток, — говорит Вера Плашкевич, главный врач родильного дома №2. — Она сможет с нами поговорить о том, есть ли какие-то жалобы, вопросы. Для общения с мамочками будет выделен отдельный врач, он будет этим делом заниматься.

Сейчас в медучреждении решают технические вопросы. Роддом закупит планшет, чтобы в видеорежиме общаться с роженицами. Также медики собираются создать закрытый канал, группу только для своих врачей и пациенток. А ранее «Призыв» сообщал ещё об одной новинке роддома №2. Там скоро откроется молельная комната.

Татьяна Данилова

Заглавное фото medaboutme.ru