Врачи больницы №6 готовы отозвать заявления об уходе

Ушли, но не все. Трое врачей больницы №6 во Владимире отозвали свои заявления об уходе, еще двое готовы это сделать на определенных условиях. Они требуют увеличить количество медикаментов в инфекционном отделении, привлечь вновь поступивших молодых сотрудников к дежурствам, ликвидировать кредиторскую задолженность медицинского учреждения, помочь с компьютерным обеспечением. Официальную информацию о состоянии дел в медучреждении наконец подготовила пресс-служба «Белого дома».

— Совместно с главным врачом учреждения эти предложения уже рассмотрены и будут реализованы в течение недели, — сообщается на сайте администрации Владимирской области.

Свое решение врачи пересмотрели после визита в больницу представителей департамента здравоохранения.

В итоге уволился один человек. Руководство больницы подписало заявление заместителя главного врача по КЭР. Сейчас медучреждение работает в штатном режиме, уверяют чиновники.

12 ноября шестеро сотрудников больницы №6 написали заявления об увольнении. А именно: заместитель главного врача по клинико-экспертной работе (КЭР), заместитель главного врача по медицинской части, заведующая инфекционным отделением, заведующий отделением гемодиализа, заведующий терапевтическим отделением, а также врач-терапевт. Основным поводом для недовольства послужило снижение заработной платы.

Ранее «Призыв» сообщал, что снизить зарплаты руководящим медикам больницы решили в департаменте здравоохранения. Причина — неэффективная работа.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»