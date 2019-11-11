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Врачам при трудоустройстве выплатят 2 миллиона рублей

  1. Новая мера поддержки

    Два миллиона рублей. Такую выплату получат врачи при трудоустройстве в государственные медучреждения крупных городов Владимирской области. Крупные — это те, где численность населения превышает 50 тысяч человек: Владимир, Ковров, Муром, Александров, Гусь-Хрустальный. Единовременную компенсацию будут выдавать с начала следующего года. Претендовать на неё могут врачи первичного звена: участковые терапевты и педиатры, врачи общей практики (семейные врачи) в возрасте до 50 лет. Это могут быть молодые специалисты, приехавшие после окончания вуза, или медики из других регионов России (при условии отсутствия предыдущей работы во Владимирской области не менее 2-х лет). Деньги дадут также тем, кто захочет влиться в государственную медицину из расположенных в регионе-33 организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти и частной системы здравоохранения.

    Выпускники медицинских вузов очень дороги нашей области. Фото: teleport2001.ru

  2. Время - деньги

    Пока новая мера социальной поддержки распространяется только на 2020 год —постановление № 774 от 07.11.2019  подписал губернатор Владимир Сипягин. Далее, видимо, документ пролонгируют — если результат обнадёжит. Сейчас в регионе действует целый ряд мер привлечения медиков: и финансовые выплаты, и помощь с ипотекой, и компенсация при оплате жилья, и оплата обучения… Тем не менее, дефицит кадров ощутим. Рассчитывать на то, что за двумя миллионами выстроится очередь, не приходится. Но если и этого не делать – будет совсем беда. Ниже мы расскажем о том, какие специалисты в области здравоохранения особенно востребованы, и какие программы ещё работают для привлечения медиков во Владимирскую область.

    Новая мера поддержки пока рассчитана на один год. Фото: god-2017.su

     

  3. Какие специалисты требуются

    Самыми востребованными на сегодняшний день специалистами во Владимирской области являются: терапевты – потребность составляет около 200 специалистов; отоларингологи — 200 специалистов; педиатры — 160 специалистов; анестезиологи-реаниматологи — 50 специалистов; врачи «скорой помощи» — 45 специалистов; акушеры-гинекологи — 43 специалиста; неврологи — более 30 специалистов; рентгенологи — 30 специалистов; медицинские сестры — 630 специалистов; фельдшеры — 108 специалистов; лаборанты — 110 специалистов (данные на лето 2019 г.).

    Мечта кадровика. Фото: vlg-media.ru

  4. Медицинская ипотека

    Сумма: до 350 000 рублей (единоразово)

    Цель: На первоначальный взнос для приобретения квартиры в ипотеку

    Дополнительно: Компенсация ежемесячных платежей по ипотеке в течение 5 лет (но не более 50% от ежемесячного платежа)

    Условия: Меры социальной поддержки по программе предоставляются:

    — медицинским работникам, имеющим высшее или среднее специальное (медицинское) образование до достижения ими возраста 41 года;

    — медицинским работникам, имеющим высшее или среднее специальное (медицинское) образование, в семье которых двое или более членов семьи
    (жена (муж), родители, дети), работают на должностях медицинских работников в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Владимирской области.

    — субсидия может быть предоставлена иногородним специалистам, устроившимся в государственные медицинские учреждения Владимирской области.

  5. Субсидия по программе «Земский доктор»

    Сумма: 1 000 000 рублей (единоразово)

    Цель: на любые цели по усмотрению получателя

    Условия: Субсидия предоставляется врачам в возрасте до 50 лет (гражданам РФ) не имеющим не исполненные обязательства по договору о целевом обучении, прибывшим на работу в сельские населенные пункты, либо города с населением до 50 тыс. человек и заключившим трудовой договор с медицинской организацией на условиях полного рабочего дня (с продолжительностью рабочего времени, установленной в соответствии со статьей 350 ТК РФ) на срок не менее 5 лет на должности, включенной в программный реестр должностей ДЗО АВО.

  6. Субсидия по программе «Земский фельдшер»

    Сумма: 500 000 рублей (единоразово)

    Цель: на любые цели по усмотрению получателя

    Условия: Субсидия предоставляется фельдшерам в возрасте до 50 лет (гражданам РФ) не имеющим не исполненные обязательства по договору о целевом обучении, прибывшим на работу в сельские населенные пункты, либо города с населением до 50 тыс. человек и заключившим трудовой договор с медицинской организацией на условиях полного рабочего дня (с продолжительностью рабочего времени, установленной в соответствии со статьей 350 ТК РФ) на срок не менее 5 лет на должности, включенной в программный реестр должностей ДЗО АВО.

  7. Субсидия врачам не первичного звена

    Сумма: 100 000 рублей (единоразово)

    Цель: на любые цели по усмотрению получателя

    Условия: Субсидия предоставляется врачам в возрасте до 35 лет, прибывшим в государственные учреждения здравоохранения Владимирской области после окончания подготовки в интернатуре и (или) ординатуре начиная с 2012 года, а также получившим после 01.01.2016 высшее медицинское образование в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и имеющими свидетельство об аккредитации специалиста, и планирующим работать на полную ставку не менее чем 3 года в данном учреждении, кроме врачей первичного звена.

  8. Выплаты за обучение

    Сумма: 12 тысяч (ежегодно)

    Условия: Выплаты осуществляются студентам медицинских ВУЗов, обучающимся по целевому приему начиная с 2014 года, а также гражданам, обучающимся по образовательным программам высшего образования – программам ординатуры в рамках целевого приема начиная с 2017 года.

  9. Компенсация аренды жилья

    Условия: Выплаты предоставляются врачам и среднему медицинскому персоналу государственных учреждений здравоохранения при условии, если они:

    — работают в учреждении по основному месту работы не менее чем на 1 ставку и имеют возраст не старше 35 лет;

    — работают в учреждении по основному месту работы не менее чем на 1 ставку и приняты на работу на должность, которая оставалась вакантной не менее 3 месяцев.

    Компенсация выплачивается в размере ежемесячных расходов на оплату за жилое помещение, предусмотренных договором найма жилого помещения, но не более:

    — 15000 рублей — в городском округе Владимир;

    — 6000 рублей — в городских округах Муром и Ковров;

    — 4000 рублей — в других муниципальных образованиях.

  10. Компенсация коммунальных платежей

    Сумма: индивидуально

    Цель: компенсация части расходов по коммунальным платежам (основным статьям)

    Условия: Медицинским работникам, работающим в сельских поселениях и поселках городского типа предоставляются меры социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения.

  11. Куда обратиться

    Центр привлечения медицинских кадров

    Адрес: г. Владимир, ул. Никитская, д. 3 (2 этаж)

    Телефон: +7 4922 52-08-31

    Почта: cpk@medicine33.com

    Сайт: medicine33.com/contacts

    Куратор центра: 

    Гриценко Екатерина Михайловна
    Телефон: +7 915 768 94 12

     

    Макар Кузьмин

    Фото: tengrinews.kz

     
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