Врачам при трудоустройстве выплатят 2 миллиона рублей

Сумма: до 350 000 рублей (единоразово)

Цель: На первоначальный взнос для приобретения квартиры в ипотеку

Дополнительно: Компенсация ежемесячных платежей по ипотеке в течение 5 лет (но не более 50% от ежемесячного платежа)

Условия: Меры социальной поддержки по программе предоставляются:

— медицинским работникам, имеющим высшее или среднее специальное (медицинское) образование до достижения ими возраста 41 года;

— медицинским работникам, имеющим высшее или среднее специальное (медицинское) образование, в семье которых двое или более членов семьи

(жена (муж), родители, дети), работают на должностях медицинских работников в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Владимирской области.

— субсидия может быть предоставлена иногородним специалистам, устроившимся в государственные медицинские учреждения Владимирской области.