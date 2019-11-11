Врачам при трудоустройстве выплатят 2 миллиона рублей

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Новая мера поддержки
Два миллиона рублей. Такую выплату получат врачи при трудоустройстве в государственные медучреждения крупных городов Владимирской области. Крупные — это те, где численность населения превышает 50 тысяч человек: Владимир, Ковров, Муром, Александров, Гусь-Хрустальный. Единовременную компенсацию будут выдавать с начала следующего года. Претендовать на неё могут врачи первичного звена: участковые терапевты и педиатры, врачи общей практики (семейные врачи) в возрасте до 50 лет. Это могут быть молодые специалисты, приехавшие после окончания вуза, или медики из других регионов России (при условии отсутствия предыдущей работы во Владимирской области не менее 2-х лет). Деньги дадут также тем, кто захочет влиться в государственную медицину из расположенных в регионе-33 организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти и частной системы здравоохранения.
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Время - деньги
Пока новая мера социальной поддержки распространяется только на 2020 год —постановление № 774 от 07.11.2019 подписал губернатор Владимир Сипягин. Далее, видимо, документ пролонгируют — если результат обнадёжит. Сейчас в регионе действует целый ряд мер привлечения медиков: и финансовые выплаты, и помощь с ипотекой, и компенсация при оплате жилья, и оплата обучения… Тем не менее, дефицит кадров ощутим. Рассчитывать на то, что за двумя миллионами выстроится очередь, не приходится. Но если и этого не делать – будет совсем беда. Ниже мы расскажем о том, какие специалисты в области здравоохранения особенно востребованы, и какие программы ещё работают для привлечения медиков во Владимирскую область.
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Какие специалисты требуются
Самыми востребованными на сегодняшний день специалистами во Владимирской области являются: терапевты – потребность составляет около 200 специалистов; отоларингологи — 200 специалистов; педиатры — 160 специалистов; анестезиологи-реаниматологи — 50 специалистов; врачи «скорой помощи» — 45 специалистов; акушеры-гинекологи — 43 специалиста; неврологи — более 30 специалистов; рентгенологи — 30 специалистов; медицинские сестры — 630 специалистов; фельдшеры — 108 специалистов; лаборанты — 110 специалистов (данные на лето 2019 г.).
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Медицинская ипотека
Сумма: до 350 000 рублей (единоразово)
Цель: На первоначальный взнос для приобретения квартиры в ипотеку
Дополнительно: Компенсация ежемесячных платежей по ипотеке в течение 5 лет (но не более 50% от ежемесячного платежа)
Условия: Меры социальной поддержки по программе предоставляются:
— медицинским работникам, имеющим высшее или среднее специальное (медицинское) образование до достижения ими возраста 41 года;
— медицинским работникам, имеющим высшее или среднее специальное (медицинское) образование, в семье которых двое или более членов семьи
(жена (муж), родители, дети), работают на должностях медицинских работников в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Владимирской области.
— субсидия может быть предоставлена иногородним специалистам, устроившимся в государственные медицинские учреждения Владимирской области.
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Субсидия по программе «Земский доктор»
Сумма: 1 000 000 рублей (единоразово)
Цель: на любые цели по усмотрению получателя
Условия: Субсидия предоставляется врачам в возрасте до 50 лет (гражданам РФ) не имеющим не исполненные обязательства по договору о целевом обучении, прибывшим на работу в сельские населенные пункты, либо города с населением до 50 тыс. человек и заключившим трудовой договор с медицинской организацией на условиях полного рабочего дня (с продолжительностью рабочего времени, установленной в соответствии со статьей 350 ТК РФ) на срок не менее 5 лет на должности, включенной в программный реестр должностей ДЗО АВО.
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Субсидия по программе «Земский фельдшер»
Сумма: 500 000 рублей (единоразово)
Цель: на любые цели по усмотрению получателя
Условия: Субсидия предоставляется фельдшерам в возрасте до 50 лет (гражданам РФ) не имеющим не исполненные обязательства по договору о целевом обучении, прибывшим на работу в сельские населенные пункты, либо города с населением до 50 тыс. человек и заключившим трудовой договор с медицинской организацией на условиях полного рабочего дня (с продолжительностью рабочего времени, установленной в соответствии со статьей 350 ТК РФ) на срок не менее 5 лет на должности, включенной в программный реестр должностей ДЗО АВО.
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Субсидия врачам не первичного звена
Сумма: 100 000 рублей (единоразово)
Цель: на любые цели по усмотрению получателя
Условия: Субсидия предоставляется врачам в возрасте до 35 лет, прибывшим в государственные учреждения здравоохранения Владимирской области после окончания подготовки в интернатуре и (или) ординатуре начиная с 2012 года, а также получившим после 01.01.2016 высшее медицинское образование в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и имеющими свидетельство об аккредитации специалиста, и планирующим работать на полную ставку не менее чем 3 года в данном учреждении, кроме врачей первичного звена.
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Выплаты за обучение
Сумма: 12 тысяч (ежегодно)
Условия: Выплаты осуществляются студентам медицинских ВУЗов, обучающимся по целевому приему начиная с 2014 года, а также гражданам, обучающимся по образовательным программам высшего образования – программам ординатуры в рамках целевого приема начиная с 2017 года.
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Компенсация аренды жилья
Условия: Выплаты предоставляются врачам и среднему медицинскому персоналу государственных учреждений здравоохранения при условии, если они:
— работают в учреждении по основному месту работы не менее чем на 1 ставку и имеют возраст не старше 35 лет;
— работают в учреждении по основному месту работы не менее чем на 1 ставку и приняты на работу на должность, которая оставалась вакантной не менее 3 месяцев.
Компенсация выплачивается в размере ежемесячных расходов на оплату за жилое помещение, предусмотренных договором найма жилого помещения, но не более:
— 15000 рублей — в городском округе Владимир;
— 6000 рублей — в городских округах Муром и Ковров;
— 4000 рублей — в других муниципальных образованиях.
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Компенсация коммунальных платежей
Сумма: индивидуально
Цель: компенсация части расходов по коммунальным платежам (основным статьям)
Условия: Медицинским работникам, работающим в сельских поселениях и поселках городского типа предоставляются меры социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения.
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Куда обратиться
Центр привлечения медицинских кадров
Адрес: г. Владимир, ул. Никитская, д. 3 (2 этаж)
Телефон: +7 4922 52-08-31
Почта: cpk@medicine33.com
Сайт: medicine33.com/contacts
Куратор центра:Гриценко Екатерина МихайловнаТелефон: +7 915 768 94 12Почта: gricenko@medicine33.com
Макар Кузьмин
Фото: tengrinews.kz
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