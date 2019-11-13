Врачам частных клиник готовы заплатить 2 миллиона бюджетных рублей

Два миллиона рублей готовы единоразово выплатить врачам за 10-летний срок службы в медицинских учреждениях региона. И это сверх зарплаты, премий и других льгот. Об этом сегодня говорили на комитете по социальной политике Законодательного Собрания. Такие поправки в региональную программу развития здравоохранения предложили в администрации области. Уже на следующий год средства смогут получить 40 врачей. 80 миллионов рублей вносят в проект бюджета 2020 года. Правда, условий, как водится, больше, чем хотелось бы. Деньги смогут получить только терапевты, педиатры и врачи общей практики. Возраст — до 50 лет. Исключительно для трудоустройства в городских медучреждениях.

У молодежи нет преимуществ перед опытными докторами, но ставку власти делают на них.

Алексей Мозалев, директор департамента здравоохранения Владимирской области:

Законопроект будет касаться тех, которые переедут к нам из других субъектов, но при этом у них должно быть условие — отсутствие не менее двух лет работы во Владимирской области.

Или это может касаться врачей и специалистов, которые перейдут из медицинских организаций других ведомств, в том числе частных.

Главное условие получения 2 миллионов рублей — полная ставка на новой работе.

Депутаты комитета очень удились тому, что деньги смогут получить доктора из частных клиник Владимирской области, но не из госучреждений. То есть уволиться в одной поликлинике, пусть даже и сельской, а трудоустроиться в городской и снять куш не выйдет. Власти предусмотрели все, чтобы избежать «неэффективного» расхода крупной суммы. В качестве результата они рассчитывают уменьшить дефицит кадров в первичном звене. А он — внушительный. Порядка 800 человек.



Как «Призыв» сообщал ранее, предыдущие попытки властей реформировать и улучшить состояние медицинской отрасли в регионе пока не дали положительных результатов. В первую очередь, это касается реструктуризации службы скорой помощи.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв», из архива департамента здравоохранения