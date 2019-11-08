«Волгабас» вспыхнул в центре Владимира

Накануне вечером во Владимире вновь загорелся автобус. Второй за день. Сообщение о возгорании общественного транспорта на улице Большая Московская поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Владимирской области в 19.11. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения. Оказалось, что возгорание произошло в автобусе «Волгабас», следовавшего по маршруту №15.

— Задымление произошло в задней части автобуса, видимо, двигатель. Мы проехали ещё метров сто, затем всех высадили, — так рассказал о случившемся в социальных сетях пассажир автобуса.

В чрезвычайном ведомстве уточняют: в момент возгорания автобус находился на пересечении улиц Большая Московская и Гагарина, двигался в сторону Золотых ворот. До приезда пожарных порядка 30 пассажиров эвакуировались самостоятельно.

В 19.16 было локализовано возгорание в моторном отсеке на площади 0,1 кв.метров. В 19.18 было ликвидировано открытое горение. Погибших и пострадавших нет. Причины произошедшего уточняются.

За последние три месяца это уже четвертый случай возгорания городских автобусов.

13 августа на остановке у химзавода полностью сгорел автобус № 15 компании «АДМ». Позже было установлено, что огонь в общественном транспорте вспыхнул из-за забытой тряпки. 30 октября «Волгабас» компании «Владимирпассажиртранс», обслуживающий маршрут № 24, полыхал на конечной остановке возле «Глобуса».

Утром 7 ноября автобус №14 загорелся на конечной остановке «Рынок Флора» на улице Мостостроевской. Автобус «Скания» компании «АДМ» также выгорел полностью. К счастью, во всех четырех случаях обошлось без человеческих жертв.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС по Владимирской области