Водителей массово проверят на соблюдение правил перевозки детей

Инспектора ГИБДД массово проверят водителей на соблюдение правил при перевозке детей. Профилактический рейд состоится во Владимире завтра. На каких улицах города будут работать инспектора, по понятным причинам не сообщается. Особое внимание уделят дорогам вблизи детских образовательных учреждений, уточняют в пресс-службе УМВД России по Владимирской области. Как правило, именно спеша развести детей в школы и детские сады, родители пренебрегают правилами безопасности.

Поводом для рейдовых мероприятий послужила тревожная статистика.

Только в текущем году на территории региона произошло 80 ДТП, в которых не были пристегнуты 49 водителей и 31 пассажир. Еще в 12 происшествиях пострадали дети. Их перевозили без детских удерживающих устройств и ремней безопасности. Госавтоинспекция в очередной раз призывает владимирцев к соблюдению правил дорожного движения. За нарушение требований перевозки детей водителям грозит штраф в размере 3000 рублей.

Ранее «Призыв» рассказывал о том, как в рамках акции ГИБДД «Я хочу жить» дети сами обратились к водителям с просьбой соблюдать правила дорожного движения.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»